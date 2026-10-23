Napad na grčku pravoslavnu crkvu: Najmanje 6 poginulih, 28 osoba ranjeno

Najmanje šest ljudi je poginulo, a 28 ranjeno u današnjem napadu na grčku pravoslavnu crkvu u Jordanu, saopštio je portparol jordanske vlade.

Napad se dogodio u Karaku, koji se nalazi na oko 180 kilometara od Amana, glavnog grada Jordana, prenosi agencija Rojters.

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Ranije danas, arapski mediji prenijeli su da je ubijeno sedam ljudi, a 10 ranjeno, od kojih su neki u kritičnom stanju.

Pojedini očevici rekli su da je na lice mjesta stiglo vozilo iz kojeg su izašli napadači, koji su pucali neprekidno tokom pet minuta, a zatim pobjegli.

Kalid Burkan, koji je prisustvovao sahrani, rekao je za Rojters da se na sahrani okupilo nekoliko desetina ljudi i da su dvojica muškaraca, jedan naoružan puškom, a drugi pištoljem,otvorila vatru na njih i pucala nekoliko minuta.

Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad, a jordanske vlasti nisu saopštile ko stoji iza njega.

Ovakvi napadi izuzetno su rijetki u Jordanu, koji je relativno stabilna zemlja, ali se ove godine sve češće suočava sa iranskim napadima, otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael u februaru pokrenuli udare na Iran.

Hrišćani čine manjinu stanovništva Jordana, iako se u toj zemlji nalazi nekoliko biblijskih lokaliteta koji privlače hrišćanske hodočasnike iz cijelog svijeta.

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U trenutku napada, u crkvi i oko nje nalazilo se između 150 i 200 ljudi, rekao je Burkan, dodajući da je većina žrtava bila starosti između 50 i 70 godina.

(Telegraf.rs)