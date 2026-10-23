Uzbuna zbog serije zemljotresa: Škole evakuisane, ljudi na ulicama

Upozorenje na cunami izdato je za obalne dijelove Sicilije nakon što je područje Italije pogodila serija od 12 zemljotresa, zbog čega su evakuisane škole, a građani izašli na ulice.

Najsnažniji potres imao je magnitudu 5,0 i zabilježen je oko 12:20 časova u Tirenskom moru, sjeverozapadno od Eolskih ostrva, saopštio je Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju Italije. Preostalih 11 potresa imalo je magnitudu veću od 3,0 stepena.

⚠️ UPDATE: An M5.7 earthquake struck the Tyrrhenian Sea off Sicily, Italy, at PM local time. Centered 61 km WNW of Leni at a depth of 10 km, it reportedly caused widespread rolling shaking along coastal areas. Terremoto - Sismo - Temblor - Italy - Sicily - Leni - Palermo - Messina - Trapani — GeoTechWar (@geotechwar) October 23, 2026

Upozorenje na cunami označeno je narandžastim nivoom, a kao mjera predostrožnosti evakuisane su škole u Palermu, glavnom gradu Sicilije, i u oblasti Mesine.

Šef sicilijanske Službe civilne zaštite Salvo Kočina naredio je hitno podizanje stepena pripravnosti i pokretanje mjera za vanredne situacije u ugroženim opštinama. Evakuisana je i zgrada suda u Trapani, dok su zabrinuti stanovnici izlazili na ulice.

Prema informacijama, nije bilo prijava o povrijeđenima niti o materijalnoj šteti. Prvi zemljotres, magnitude 3,3, zabilježen je u 11:04 časova u području Eolskog arhipelaga.

Italija pamti snažan zemljotres kod Napulja

Nova serija potresa podsjetila je stanovnike na zemljotres magnitude 4,4 koji je u martu 2025. pogodio područje kod Napulja, najjači potres u tom gradu u posljednje četiri decenije.

⚠️ #News: un forte #terremoto è appena avvenuto nel Mar Tirreno, al largo della Sicilia e delle Isole Eolie, nella zona della sequenza sismica delle ultime ore. Le prime stime di @GlobalQuakeIT indicano una magnitudo preliminare di 5.2. https://t.co/t2gFce0xkt — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) October 23, 2026

Tada su kuće pretrpjele oštećenja, a u dijelovima Napulja došlo je i do prekida snabdjevanja električnom energijom. Jedna osoba povrijeđena je u obližnjem Pozuoliju, nedaleko od epicentra.

(Kurir)