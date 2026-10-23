Logo

Uzbuna zbog serije zemljotresa: Škole evakuisane, ljudi na ulicama

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
23.10.2026 15:48

Komentari:

0
Узбуна због серије земљотреса: Школе евакуисане, људи на улицама
Foto: Printskrin/Jutjub

Upozorenje na cunami izdato je za obalne dijelove Sicilije nakon što je područje Italije pogodila serija od 12 zemljotresa, zbog čega su evakuisane škole, a građani izašli na ulice.

Najsnažniji potres imao je magnitudu 5,0 i zabilježen je oko 12:20 časova u Tirenskom moru, sjeverozapadno od Eolskih ostrva, saopštio je Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju Italije. Preostalih 11 potresa imalo je magnitudu veću od 3,0 stepena.

Upozorenje na cunami označeno je narandžastim nivoom, a kao mjera predostrožnosti evakuisane su škole u Palermu, glavnom gradu Sicilije, i u oblasti Mesine.

Šef sicilijanske Službe civilne zaštite Salvo Kočina naredio je hitno podizanje stepena pripravnosti i pokretanje mjera za vanredne situacije u ugroženim opštinama. Evakuisana je i zgrada suda u Trapani, dok su zabrinuti stanovnici izlazili na ulice.

Prema informacijama, nije bilo prijava o povrijeđenima niti o materijalnoj šteti. Prvi zemljotres, magnitude 3,3, zabilježen je u 11:04 časova u području Eolskog arhipelaga.

Italija pamti snažan zemljotres kod Napulja

Nova serija potresa podsjetila je stanovnike na zemljotres magnitude 4,4 koji je u martu 2025. pogodio područje kod Napulja, najjači potres u tom gradu u posljednje četiri decenije.

Tada su kuće pretrpjele oštećenja, a u dijelovima Napulja došlo je i do prekida snabdjevanja električnom energijom. Jedna osoba povrijeđena je u obližnjem Pozuoliju, nedaleko od epicentra.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Italija

Sicilija

Zemljotres

cunami

evakuacija

Komentari (0)

Pročitajte više

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Dvije žene osumnjičene za pranje novca: Jedna ima 79 godina

1 h

0
Олуја погодила Уједињено Краљевство.

Svijet

Oluja pustoši Ujedinjeno Kraljevstvo: Hiljade domaćinstava bez struje

1 h

0
Аеродром је уређена површина на копну или води (која може обухватати и објекте, инсталације и опрему) намjењена за полijетање, слijетање, кретање и смjештај ваздухоплова

Svijet

Evakuacija putnika na aerodromu zbog vazdušne opasnosti

1 h

0
Свијетло наранџасти пакет са Тему логотипом на бетонској површини, погодан за теме е-трговине.

Društvo

EU uvodi novu naknadu za pakete sa Temua i Šejna: Evo koliko će koštati

1 h

0

Više iz rubrike

Олуја погодила Уједињено Краљевство.

Svijet

Oluja pustoši Ujedinjeno Kraljevstvo: Hiljade domaćinstava bez struje

1 h

0
Аеродром је уређена површина на копну или води (која може обухватати и објекте, инсталације и опрему) намjењена за полijетање, слijетање, кретање и смjештај ваздухоплова

Svijet

Evakuacija putnika na aerodromu zbog vazdušne opasnosti

1 h

0
Радници Црвеног крста носе тијело особе која је умрла од еболе у ​​ковчег у здравственом центру у Рвампари, Конго, у сриједу, 20. маја 2026. године.

Svijet

Ebola se širi, a pacijenti zbog gladi donose očajničku odluku

2 h

0
Пакао на Црном мору код обале Румуније: Један мртав, троје несталих

Svijet

Pakao na Crnom moru kod obale Rumunije: Jedan mrtav, troje nestalih

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

53

Bijela kuća: Melanija Tramp omogućila prekid vatre između Rusije i Ukrajine

16

50

Italija na udaru nestašica: Blokade ugrožavaju snabdijevanje hranom

16

39

Djevojka (19) poginula u saobraćajnoj nesreći, druga osoba povrijeđena

16

31

"Rušenje pravoslavnih spomenika u FBiH je terorizam"

16

25

Nezgoda u blizini škole: Automobil prešao djevojčici preko noge

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima