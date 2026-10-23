Oluja pustoši Ujedinjeno Kraljevstvo: Hiljade domaćinstava bez struje

Hiljade domaćinstava ostale su bez struje, a škole su zatvorene nakon što je prva imenovana oluja ove godine pogodila obale Ujedinjenog Kraljevstva.

Oluja Ostin donijela je teške vremenske prilike dijelovima jugozapada zemlje. Na aerodromu Sent Meris na ostrvima Sili u petak ujutru zabilježeni su udari vjetra brzine oko 122 kilometra na čas. Nešto prije 11 časova, više od 16.000 domaćinstava na jugozapadu bilo je bez struje, prema podacima kompanije „Nešenel grid“ (National Grid).

Na desetine škola širom Kornvola bilo je primorano da odloži početak nastave, dok neke uopšte nisu otvorile vrata.

Narandžasto upozorenje na snazi tokom vikenda

Meteorolozi su izdali dodatno narandžasto upozorenje na vjetar koje važi od subote do nedjelje, dok se približava druga imenovana oluja ove godine, Boelo.

Britanski premijer Endi Bernam upozorio je u petak da bi zemlju mogla da očekuje zima sa većim rizikom od poplava.

Watch the moment part of Brighton's West Pier collapses during Storm Austen. More here: https://t.co/rtMP71766n https://t.co/zmwuWFcOGQ — BBC Sussex (@BBCSussex) October 23, 2026

„Potencijalno se suočavamo sa zimom većih poplava, tako da je riječ o prepoznavanju svih tih rizika i preduzimanju mjera“, rekao je Bernam novinarima.

Vladina kampanja čiji je cilj da podstakne građane da naprave zalihe hrane i osnovnih potrepština za slučaj višednevnih vanrednih situacija našla se u središtu pažnje javnosti.

Na pitanje da li vlada kasni sa pripremama za vanredne situacije, Bernam je odgovorio da se građani podstiču na bolju pripremljenost jer neočekivani događaji, kako je naveo, postaju sve češći.

On je dodao da vlasti saosjećaju sa stanovnicima Kornvola koji su ostali bez struje i naglasio da je važno imati zalihe u domaćinstvu kako bi se lakše prebrodile takve situacije.

Iz kompanije „Nešenel grid“ saopšteno je da su inženjeri do petka u osam časova ujutru obnovili snabdijevanje električnom energijom za više od 12.000 objekata pogođenih olujom Ostin.

Narandžasto upozorenje britanske meteorološke službe na snažan vjetar za Kornvol, Devon i ostrva Sili izdato je u srijedu, a stupilo je na snagu u petak od jedan do deset časova ujutru.

(Informer)