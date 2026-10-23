Ljekar upozorio žene: Skinite ovaj modni detalj tokom vožnje

Ljekar hitne pomoći upozorio je na rizike nošenja popularnih šnala za kosu tokom vožnje. Upozorenje je objavio na društvenim mrežama nakon što se u praksi susreo s teškim povredama koje su pacijentkinje zadobile u saobraćajnim nesrećama upravo zbog tog modnog dodatka.

Ljekar, poznat kao Dr Džo, na svom Instagram profilu objasnio je da, iako su praktične za brzo podizanje kose, šnale u slučaju sudara mogu da uzrokuju teške povrede glave.

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"Imam mali dobronamjeran savjet za žene. Volite da nosite ovakve šnale za kosu? Nakon saobraćajnih nesreća izvadio sam ih nekoliko iz glava žena. Jednom kad se zabiju pod vlasište, može postati prava noćna mora izvaditi te male plastične predmete", poručio je u videu.

Dr Džo je posebno istakao da metalne verzije kopči predstavljaju još veći rizik. Objasnio je to na primjeru jedne pacijentkinje koja je zbog metalne šnale zadobila povrede opasne po život.

"Još su gore one metalne. Jednom sam imao pacijentkinju koja je u trenutku saobraćajne nesreće imala metalnu šnalu na glavi. Zadobila je prelom lobanje i krvarenje u mozgu", rekao je.

Zbog toga je ljekar savjetovao ženama da izbjegavaju nošenje takvih ukrasa dok su u automobilu ili da koriste sigurnije alternative. "Ako nosite takve kopče dok ste u automobilu, svakako preduzmite mjere opreza. Možda bi bilo bolje koristiti neku drugu vrstu gumice ili ukrasa za kosu", kazao je.

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Jednostavna mjera opreza

Problem nastaje jer položaj šnale, najčešće na zadnjem dijelu glave, utiče na položaj glave na naslonu sjedišta. U slučaju sudara ili naglog kočenja, kruta šnala može da se zabije u glavu ili uzrokuje ozbiljne povrede vrata. Uklanjanje šnale prije vožnje zato je jednostavna mjera opreza koja može da spriječi teške posljedice.

Na objavu ljekara reagovali su brojni korisnici društvenih mreža. "Vau! O tome nikad nisam razmišljala!", napisala je jedna korisnica. Druga je dodala: "Svoju nosim visoko, ne na zadnjem dijelu glave. Ali dobro je znati".

Jedna korisnica je potvrdila da ih izbjegava iz praktičnih razloga: "Koristim takve šnale, ali ih uvijek skinem u automobilu, jer su ionako neudobne kad se naslonim na naslon za glavu".

(Indeks)