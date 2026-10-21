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Kako očistiti zagorjelu peglu pomoću samo jedne namirnice?

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21.10.2026 17:22

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Крупни план модерне пегле постављене на дасци за пеглање са навлакама са камуфлажним узорком у свијетлом затвореном простору.
Foto: Sergei Starostin/Pexels

Dovoljan je trenutak nepažnje da se na ploči pegle pojavi crna, zagorjela mrlja. Ona nije samo estetski problem – zbog naslaga pegla može da zapinje za tkaninu i ostavlja tragove na omiljenoj garderobi.

Prije nego što posegnete za jakim sredstvima za čišćenje pegle ili grubim sunđerom, možda ćete poželjeti da isprobate stari kućni trik sa običnom kuhinjskom soli. Ipak, ovaj postupak nije pogodan za svaku peglu, jer zrnca soli mogu da oštete osjetljive i neljepljive premaze.

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Zato prije čišćenja provjerite uputstvo proizvođača. Izbjegavajte noževe, žicu i grube sunđere, koji mogu da izgrebu ploču i dodatno otežaju peglanje.

Kako očistiti zagorjelu peglu pomoću soli?

Ovaj postupak primjenjujte samo ako je u skladu sa uputstvom proizvođača, jer so može da ošteti osjetljive i neljepljive premaze.

Pripremite običnu kuhinjsku so i nekoliko listova papira bez sjajne površine. Umjesto papira možete da upotrijebite i deblju pamučnu krpu.

Papir ili krpu stavite na dasku za peglanje i ravnomjerno rasporedite tanak sloj soli.

Uključite peglu i podesite je na srednju temperaturu, bez pare. Kada se zagrije, lagano prelazite pločom preko soli, bez snažnog pritiskanja.

Ako se zagorjele naslage odvajaju, na papiru ili krpi pojaviće se tamni tragovi.

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Po završetku isključite peglu iz struje i sačekajte da se potpuno ohladi. Ploču zatim prebrišite mekom krpom kako biste uklonili ostatke soli.

Prije peglanja odjeće, provjerite da li je ploča čista tako što ćete peglom preći preko starog komada svijetle pamučne tkanine.

(ŽenaBlic)

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Tagovi :

pegla

čišćenje

trikovi

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