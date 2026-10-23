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"Rušenje pravoslavnih spomenika u FBiH je terorizam"

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23.10.2026 16:31

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Срушени споменици на православном гробљу у Трновцу.
Foto: Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH

Rušenje spomenika i krstova na pravoslavnim grobljima u FBiH nakon rata je terorizam, a ne ratni zločin, saopštio je Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji.

Odbor je upozorio da je prvi cilj ovih terorističkih činova potpuno uništavanje srpskih hrišćanskih grobalja i traga srpskog postojanja, drugi je otjerati i one Srbe ako su se slučajno vratili na svoju zemlju, a treći je zaplašiti Srbe da dolaze na pomene i zadušnice.

Kako je navedeno, sve se provodi radi ostvarivanja političkog ideološkog i vjerskog cilja, te da je riječ o prostoru koji je od 1992. do 1995. godine kontrolisala muslimanska tzv. Armija BiH, a danas u potpunosti kontrolišu bošnjačke muslimanske partije.

Kao najnovije primjere rušenja pravoslavnih spomenika, iz Odbora su naveli ono od prošle sedmice na grobljima u Vučinićima pored Kladnja i u Trnovcu pored Novog Travnika prošlog mjeseca.

Iz Odbora su podsjetili da vlasti na područjima koje politički kontroliše bošnjačka politika nema uhapšenih za rušenje srpskih grobalja, nema osuđenih ni kažnjenih.

"Još jednom pozivamo bošnjačke muslimanske lidere da javnost informišu koliko je do sada ljudi uhapšeno i osuđeno za rušenje srpskih krstova na grobljima. Znamo odgovor - nije nijedan", naglasili su iz Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH.

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Tagovi :

Groblje

Vandalizam

spomenik

Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH

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