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UIO do sada donijela 533 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu

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23.10.2026 13:17

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зграда у изградњи поврат ПДВ-а на прву некретнину
Foto: ATV

Uprava za indirektno oporezivanje BiH je u periodu od 16. septembra do 23. oktobra donijela ukupno 533 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu.

Za 533 donesena rješenja odobren je ukupan povrat PDV-a u iznosu od 8.665.800 KM.

„Od ukupnog broja donesenih rješenja, 144 se odnose na RC Banjaluku, 145 na RC Sarajevo, 153 na RC Tuzlu, a 91 na RC Mostar“, ističe se u saopštenju UIO.

Kako dodaju, od 533 donesena rješenja, 413 je uručeno građanima i po tom osnovu su izvršene uplate na njihove račune, dok je za preostalih 120 rješenja u toku postupak uručenja putem pošte.

UIO podsjeća da dinamika isplate povrata PDV-a zavisi i od načina preuzimanja rješenja. Građanima koji rješenje lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru UIO, sredstva se uplaćuju već narednog dana.

„S druge strane, kada se rješenje dostavlja putem pošte, isplata se vrši nakon što UIO zaprimi povratnicu, koja predstavlja zakonski dokaz o izvršenom uručenju rješenja. Zbog toga građani kojima se rješenje dostavlja putem pošte mogu očekivati isplatu nekoliko dana nakon uručenja rješenja.

Uprava za indirektno oporezivanje nastavlja sa obradom i rješavanjem pristiglih zahtjeva, nastojeći da sredstva građanima budu isplaćena u najkraćem mogućem roku, a javnost će obavještavati sedmično o izdatim rješenjima“, zaključuje se u saopštenju.

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Tagovi :

Pravo na povrat PDV-a

Povrat PDV-a za nekretninu

UIO BiH

PDV

Pravilnik za povrat PDV-a

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