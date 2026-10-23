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Graorac: Teško očekivati da će danas neko prijaviti lokacije grobnica

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23.10.2026 14:11

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Isidora Graorac
Foto: ATV

Plaćanje je samo jedan od načina dolaska do informacija o lokaciji grobnica sa posmrtnim ostacima nestalih, ali je danas vrlo teško očekivati da će se neko javno ili anonimno prijaviti, izjavila je predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac.

Povodom najave Instituta za nestala lica BiH da će dobiti novac svi koji pruže informaciju o lokaciji grobnica, Graorčeva je rekla da je svaka takva informacija vrijedna pažnje, ali da nije optimistična zbog svega što se ranije dešavalo kada je riječ o traženju nestalih srpskih boraca i civila.

Graorčeva je napomenula da se nekada radilo na principu plaćanja informacija, ali da je vrlo teško očekivati da će se neko danas javno ili anonimno prijaviti.

Ukoliko se potvrdi da je informacija tačna, dodala je ona, taj novac negdje nekom treba biti uplaćen.

"Da ne bismo na početku bili nevjerni Toma, daćemo neko vrijeme onima koji eventualno znaju i hoće, koje savjest muči pa žele da podijele tu informaciju, neka se otvore i neka i na taj način probaju pomoći porodicama", rekla je Graorčeva.

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Međutim, kaže ona, postoji skepticizam zbog svega što je bilo u proteklom periodu, a pogotovo kada je riječ o radu Instituta koji je do sada definitivno bio sve samo ne uspješan.

"I u tom kontekstu, nismo baš optimistični. Ne vjerujem da ćemo riješiti veći broj slučajeva, jer nije to samo puko davanje novca", naglasila je Graorčeva.

Ona je istakla da plaćanje može biti jedno od sredstava, ali da se tu mnogo više mora raditi na nekim drugim stvarima, konkretnim, kao što je direktan razgovor sa svjedocima.

"Ako neko zaista ima informaciju i želi da je podijeli, on će nju podijeliti bez obzira na novac koji mu date. A sa druge strane, onaj ko želi samo novac, onda je upitno da li je ta informacija koju on ima provjerljiva i tačna", pojasnila je Graorčeva, prenosi Srna.

Predsjedavajući Kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH Nikola Perišić pozvao je sve koji imaju bilo kakvu informaciju o lokaciji grobnica sa posmrtnim ostacima nestalih da sarađuju jer će za to dobiti novac.

Perišić je naveo da su dobili sve potrebne dozvole da bi novac za plaćanje informacija o lokacijama grobnica konačno postao operativan.

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Isidora Graorac

Republika Srpska

Grobnica

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