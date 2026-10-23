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Preko 7.000 oboljelih za samo nedjelju dana, grip uzima maha

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23.10.2026 14:53

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Маска вирус прехлада жена болест
Foto: Polina Tankilevitch/Pexels

U Srbiji je od 12. do 18. oktobra zabilježeno 7.035 slučajeva oboljenja sličnih gripu, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Intenzitet aktivnosti virusa gripa je na osnovnom nivou, ispod epidemijskog praga, dok je trend incidencije u porastu u poređenju sa prethodnom nedjeljom.

I u ovoj, kao i prethodnih nedjelja najviše stope obolijevanja bilježe se u uzrasnim kategorijama djece mlađe od četiri godine i školske djece.

Međutim, u poređenju sa prethodnom nedjeljom došlo je do rasta stopa obolijevanja u dobnoj grupi 30 do 64 godine i starijih od 65 godina.

Od početka oktobra registrovano je sedam laboratorijski potvrđenih slučajeva gripa, a u prethodnoj nedjelji prijavljena su dva laboratorijski potvrđena slučaja obolijevanja od gripa, tip AH1pdm09 kod pacijenata sa teritorije Braničevskog okruga.

(Telegraf)

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Tagovi :

Sezonski grip

Srbija

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