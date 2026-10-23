Drama u Beogradu: Izbio požar u stanu, vatra prijeti cijelom spratu

Autor:ATV redakcija
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Na Vračaru u Beogradu se upravo odigrava teška drama - u jednom stambenom objektu izbio je silovit požar koji u ovom trenutku prijeti da proguta cijeli sprat, dok prestravljeni stanari pokušavaju da se spasu i pobjegnu na bezbjedno.
Scene sa lica mjesta su uznemirujuće: vatra bukvalno suklja kroz prozore stana, a najdramatičniji prizor odvija se na samoj ivici objekta gdje jedan čovjek, odsječen od izlaza zbog dima i plamena, sjedi na simsu prozora i čeka pomoć.
Svjedoci koji se nalaze na licu mjesta navode da vlada opšta panika i da borba sa vremenom traje sekundu po sekundu.
- Plamen izbija sa svih strana, dim je preplavio ulicu. Čovjek sedi na simsu, bukvalno iznad vatre! Ljudi sa ulice vikom pokušavaju da ga smire i daju mu podršku da izdrži dok ne stignu merdevina - prenosi jedan od očevidaca sa Vračara.
Veliki broj vatrogasnih vozila sa uključenim sirenama probija se kroz ulice Vračara i stiže na teren, piše Telegraf.
Pripadnici Sektora za vanredne situacije započinju hitnu akciju spasavanja zarobljenog čoveka sa simsa i evakuaciju ostalih stanara iz zgrade, dok se istovremeno priprema gašenje razbuktale stihije.
Na terenu su dvije ekipe Hitne pomoći.
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