Tramp planira da preimenuje Atlantski okean, ima i novo ime

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da namjerava da već u ponedjeljak, 26. oktobra, promijeni naziv Atlantskog okeana u "Američki okean".

"Sa zadovoljstvom najavljujem da ćemo u ponedjeljak ujutru promijeniti naziv Atlantskog okeana u Američki okean", rekao je Tramp na predizbornom skupu u saveznoj državi Ajovi.

On je naveo da SAD, nakon preimenovanja Meksičkog zaliva u Američki zaliv i jezera Ontario u jezero Amerika, nemaju sopstveni okean ni rijeku.

Tramp je i ranije iznosio ideju da se Atlantski ili Tihi okean preimenuju u njegovu čast ili u čast Amerike. Takođe je predložio da se Ormuski moreuz preimenuje u "Trampov moreuz", prenosi Srna.