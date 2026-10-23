Tramp planira da preimenuje Atlantski okean, ima i novo ime

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da namjerava da već u ponedjeljak, 26. oktobra, promijeni naziv Atlantskog okeana u "Američki okean".
"Sa zadovoljstvom najavljujem da ćemo u ponedjeljak ujutru promijeniti naziv Atlantskog okeana u Američki okean", rekao je Tramp na predizbornom skupu u saveznoj državi Ajovi.
On je naveo da SAD, nakon preimenovanja Meksičkog zaliva u Američki zaliv i jezera Ontario u jezero Amerika, nemaju sopstveni okean ni rijeku.
Tramp je i ranije iznosio ideju da se Atlantski ili Tihi okean preimenuju u njegovu čast ili u čast Amerike. Takođe je predložio da se Ormuski moreuz preimenuje u "Trampov moreuz", prenosi Srna.
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