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Tramp planira da preimenuje Atlantski okean, ima i novo ime

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23.10.2026 13:33

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Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима док дижу руке, прије него што је кренуо авионом Марин Ван са Јужног травњака Бијеле куће, у понедјељак, 12. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da namjerava da već u ponedjeljak, 26. oktobra, promijeni naziv Atlantskog okeana u "Američki okean".

"Sa zadovoljstvom najavljujem da ćemo u ponedjeljak ujutru promijeniti naziv Atlantskog okeana u Američki okean", rekao je Tramp na predizbornom skupu u saveznoj državi Ajovi.

On je naveo da SAD, nakon preimenovanja Meksičkog zaliva u Američki zaliv i jezera Ontario u jezero Amerika, nemaju sopstveni okean ni rijeku.

Tramp je i ranije iznosio ideju da se Atlantski ili Tihi okean preimenuju u njegovu čast ili u čast Amerike. Takođe je predložio da se Ormuski moreuz preimenuje u "Trampov moreuz", prenosi Srna.

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Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

atlantski okean

Ime

Ormuski moreuz

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