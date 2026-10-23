Krvavi obračun nadomak Pariza: Muškarac pucao iz automobila, ima mrtvih i ranjenih

Jedna osoba je ubijena, a nekoliko drugih je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila jutros u departmanu Ivlin, u zapadnom delu Pariskog regiona, kada je muškarac iz vozila otvorio rafalnu paljbu na ulici, prenose francuski mediji.

Prema navodima izvora upoznatih sa slučajem, osumnjičeni je oko 10.30 časova pucao iz vozila na ulicama gradova Trap i La Verijer, prenio je BFM.

Muškarac je otvorio vatru na ulici u Trapu, u Ivlinu, koristeći automatsku pušku, pri čemu je ubio jednu osobu i ranio nekoliko drugih, piše Le Parisien, potvrđujući informacije lista "Aktu17".

Osumnjičenog za pucnjavu uhapsila je Brigada za borbu protiv kriminala (BAC), prenosi pariski list, a televizija BFM navodi da je uhapšen u mjestu Koanjijer.

À Trappes et La Verrière, un homme a ouvert le feu à l’arme automatique, ce matin, faisant plusieurs victimes. L’auteur présumé a été rapidement interpellé par les #FDO. À présent, laissons les secours prendre en charge les victimes et les enquêteurs de la #PJ établir les circonstances exactes de ce drame. #SoutienFDO https://t.co/zq2Mt9KFQE https://t.co/ZhnBwxlnN3 — Officiers et Commissaires de police (@PoliceSCSI) October 23, 2026

Prefektura Ivlin navodi da službe za vanredne situacije trenutno reaguju.

"Ovog jutra je jedna osoba otvorila vatru iz svog vozila na nekoliko ljudi koje je srela u Trapu i La Verijeru. Sa žaljenjem obavještavamo o smrti jedne osobe u ovoj fazi", napisao je gradonačelnik grada Ali Rabeh na Fejsbuku.

Motiv pucnjave za sada nije poznat. Francuski premijer Sebastijan Lekorni je u objavi na društvenoj mreži X naveo da Nacionalno antiterorističko tužilaštvo (PNAT) prati slučaj.

Prema ranijim informacijama, najmanje dve osobe zadobile su teške povrede, a broj povrijeđenih mogao bi da bude i veći.

(Telegraf)