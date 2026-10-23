Logo

Krvavi obračun nadomak Pariza: Muškarac pucao iz automobila, ima mrtvih i ranjenih

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
23.10.2026 12:53

Komentari:

0
Студенти пале смеће током протеста у Лилу, у Француској, у четвртак, 1. октобра 2026. године, захтијевајући више средстава.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jean-Francois Badias

Jedna osoba je ubijena, a nekoliko drugih je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila jutros u departmanu Ivlin, u zapadnom delu Pariskog regiona, kada je muškarac iz vozila otvorio rafalnu paljbu na ulici, prenose francuski mediji.

Prema navodima izvora upoznatih sa slučajem, osumnjičeni je oko 10.30 časova pucao iz vozila na ulicama gradova Trap i La Verijer, prenio je BFM.

Muškarac je otvorio vatru na ulici u Trapu, u Ivlinu, koristeći automatsku pušku, pri čemu je ubio jednu osobu i ranio nekoliko drugih, piše Le Parisien, potvrđujući informacije lista "Aktu17".

Osumnjičenog za pucnjavu uhapsila je Brigada za borbu protiv kriminala (BAC), prenosi pariski list, a televizija BFM navodi da je uhapšen u mjestu Koanjijer.

Prefektura Ivlin navodi da službe za vanredne situacije trenutno reaguju.

"Ovog jutra je jedna osoba otvorila vatru iz svog vozila na nekoliko ljudi koje je srela u Trapu i La Verijeru. Sa žaljenjem obavještavamo o smrti jedne osobe u ovoj fazi", napisao je gradonačelnik grada Ali Rabeh na Fejsbuku.

Motiv pucnjave za sada nije poznat. Francuski premijer Sebastijan Lekorni je u objavi na društvenoj mreži X naveo da Nacionalno antiterorističko tužilaštvo (PNAT) prati slučaj.

Prema ranijim informacijama, najmanje dve osobe zadobile su teške povrede, a broj povrijeđenih mogao bi da bude i veći.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Francuska

Pucnjava

Pariz

Komentari (0)

Više iz rubrike

Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.

Svijet

Trudna Dejana (35) izbodena 19 puta: Detalji ubistva u Njemačkoj

1 h

0
Њемачки канцелар Фридрих Мерц присуствује седници Бундестага у Берлину, у петак, 25. септембра 2026.

Svijet

AfD najjača stranka u Njemačkoj, Merc u sve većim problemima

2 h

0
Полицајци обезбјеђују стадион „Стад де Франс“ уочи финалне утакмице фудбалске Лиге шампиона између Ливерпула и Реал Мадрида, у Сен Денију, у близини Париза, Француска, 28. маја 2022. године.

Svijet

Najmanje dva lica povrijeđena u pucnjavi u predgrađu Pariza

2 h

0
Трамп: Имам право да се кандидујем за трећи мандат

Svijet

Tramp: Imam pravo da se kandidujem za treći mandat

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

33

Gorivo iz broda decenijama curilo, naučnici otkrili šta živi u njemu

14

30

MUP ZDK o hapšenju zaposlenika KPZ Zenica: Bježao policiji i bacio kilogram droge, pronađen pištolj

14

26

Potpisan ugovor o prenosu imovine Mitropoliji dabrobosanskoj za novi projekat u Istočnom Sarajevu

14

25

Od politike jednog djeteta do podsticanja rađanja: Kina mijenja pristup

14

23

Južna Koreja: Kim Džong Un je živ

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima