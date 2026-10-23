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Tramp: Imam pravo da se kandidujem za treći mandat

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23.10.2026 11:58

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Трамп: Имам право да се кандидујем за трећи мандат
Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da bi trebalo da mu bude dozvoljeno da se kandiduje za treći predsjednički mandat, zbog namještanja izbornih rezultata 2020. godine.

"Mislim da imam pravo da se ponovo kandidujem jer su varali", rekao je Tramp na mitingu u Ajovi.

Prema njegovim riječima, tri puta je pobijedio na izborima, ali ustavno ograničenje broja predsjedničkih mandata ne ostavlja prostor za drugačije tumačenje.

Naredni predsjednički izbori u SAD trebalo bi da budu održani 2028. godine.

Tramp je bio predsjednik SAD od 2017. do 2021. godine. U novembru 2024. godine ponovo je pobijedio na predsjedničkim izborima i stupio na dužnost 20. januara 2025. godine, postavši 47. predsjednik SAD.

Prema 22. amandmanu Ustava SAD, nijedno lice ne može biti izabrano za predsjednika više od dva puta.

Tramp je 2020. godine tvrdio da su predsjednički izbori u SAD bili namješteni, nakon što je Džozef Bajden izabran za predsjednika, prenosi Srna.

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Tagovi :

Donald Tramp

Sjedinjene Američke Države

izbori

Kandidatura

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