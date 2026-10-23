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Tramp: Ukrajinski sukob se približava kraju

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23.10.2026 10:14

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Предсједник Доналд Трамп поздравља присутне новинаре на уласку у Бијелу кућу, 20. октобар 2026. године
Foto: Tanjug/AP Photo/Jose Luis Magana

Sukob u Ukrajini bliži se kraju, nakon čega će cijene benzina i dizel-goriva naglo pasti, izjavio je predsjednik SAD Donald Tramp.

"Okončao sam osam ratova koji su bili u toku ili su uskoro mogli da počnu. Neki od njih tek što su počeli, a blizu smo okončanja još dva sukoba. Mislim da su Rusija i Ukrajina došle do te tačke", rekao je Tramp obraćajući se svojim pristalicama u američkoj saveznoj državi Ajova.

Prema njegovim riječima, postoji više scenarija po kojim bi se rat mogao završiti, ali da je izvjesno da je kraj blizu, te da će nakon toga cijene naftnih derivata naglo pasti na svjetskom tržištu.

Tramp je dodao da će se vrlo brzo završiti i rat SAD i Irana, prenosi Srna.

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Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

Rusija

Ukrajina

primirje

Sukob

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