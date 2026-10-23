Trudna Dejana (35) izbodena 19 puta: Detalji ubistva u Njemačkoj

Dejana P. (35), državljanka Srbije čije je tijelo pronađeno u žbunju iza kontejnera za reciklažu stakla u njemačkom gradu Marburgu, bila je trudna, objavio je njemački „Bild“, pozivajući se na svoja saznanja.

Zbog sumnje da ju je ubio uhapšen je 42-godišnji državljanin Poljske, sa kojim je, prema navodima medija, ranije bila u vezi.

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, Dejana je zadobila 19 ubodnih rana. Njeno tijelo pronađeno je u srijedu popodne, 21. oktobra, u žbunju iza kontejnera za staklo u ulici Am Erlengraben, na oko 250 metara od tržnog centra Erlenring centar.

Tridesetpetogodišnjakinja je posljednji put viđena u utorak uveče, oko 18 časova, kada ju je zabilježila nadzorna kamera dok je izlazila iz tržnog centra.

Za ubistvo se sumnjiči Marek R. (42), poljski državljanin koji je, ranije bio u vezi sa Dejanom. Nije poznato da li su njih dvoje bili u vezi i u trenutku zločina.

Prema navodima njemačkog lista, osumnjičeni je nakon zločina pobjegao u Poljsku. Istražitelji su za njim raspisali nacionalnu i evropsku potjernicu, a uhapšen je u četvrtak, 22. oktobra.

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Javna tužiteljka Katrin Ortmiler izjavila je da je Okružni sud u Marburgu izdao potjernice na zahtjev tužilaštva zbog sumnje na ubistvo.

Istražitelji su pohvalili saradnju sa poljskim kolegama, koji su brzo reagovali. Marek R. nalazi se u pritvoru u Poljskoj i čeka izručenje Njemačkoj.

Motiv zločina i sve okolnosti pod kojima je Dejana ubijena još nisu razjašnjeni. Oružje kojim je zločin počinjen takođe nije pronađeno.

Prema navodima istražitelja, Dejana je u posljednje vrijeme boravila u ženskom skloništu zbog ranije veze sa drugim muškarcem. Policija je naglasila da taj muškarac nije osoba koja je sada osumnjičena za njeno ubistvo.

Prijatelj preminule žene rekao je za „Bild“ da je Dejana imala troje djece. Za sada nije poznato da li je riječ o njenoj biološkoj djeci ili pastorcima.

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Policija u Marburgu nastavlja istragu i poziva sve koji su primjetili nešto sumnjivo u području Erlenringa da se jave nadležnim organima.

Posebno se traže svjedoci koji su se nalazili u tom području između utorka, 20. oktobra, oko 18 časova, i srijede, 21. oktobra, oko 15 časova, prenosi Telegraf.