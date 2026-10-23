Najmanje dva lica povrijeđena u pucnjavi u predgrađu Pariza

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Foto: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena, File

Najmanje dva lica teško su povrijeđena u pucnjavi koja se dogodila u jednoj ulici u predgrađu Pariza, javila je francuska televizija BFMTV, pozivajući se na neimenovane izvore.

Prema navodima televizije, napadač je uhapšen u Konjeru, u departmanu Ivlin. Policija je saopštila da sprovodi istragu o motivu napada. Lokalne vlasti saopštile su da nastavljaju da prate situaciju, te da će objaviti dodatne informacije o incidentu kada budu dostupne, prenosi Srna.

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