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Najmanje dva lica povrijeđena u pucnjavi u predgrađu Pariza

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23.10.2026 12:04

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Полицајци обезбјеђују стадион „Стад де Франс“ уочи финалне утакмице фудбалске Лиге шампиона између Ливерпула и Реал Мадрида, у Сен Денију, у близини Париза, Француска, 28. маја 2022. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena, File

Najmanje dva lica teško su povrijeđena u pucnjavi koja se dogodila u jednoj ulici u predgrađu Pariza, javila je francuska televizija BFMTV, pozivajući se na neimenovane izvore.

Prema navodima televizije, napadač je uhapšen u Konjeru, u departmanu Ivlin.

Policija je saopštila da sprovodi istragu o motivu napada.

Lokalne vlasti saopštile su da nastavljaju da prate situaciju, te da će objaviti dodatne informacije o incidentu kada budu dostupne, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Pariz

Francuska

Protesti

demonstracije

Policija

hapšenje

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