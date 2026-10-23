Najmanje dva lica povrijeđena u pucnjavi u predgrađu Pariza

Autor:ATV redakcija
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Najmanje dva lica teško su povrijeđena u pucnjavi koja se dogodila u jednoj ulici u predgrađu Pariza, javila je francuska televizija BFMTV, pozivajući se na neimenovane izvore.
Prema navodima televizije, napadač je uhapšen u Konjeru, u departmanu Ivlin.
Policija je saopštila da sprovodi istragu o motivu napada.
Lokalne vlasti saopštile su da nastavljaju da prate situaciju, te da će objaviti dodatne informacije o incidentu kada budu dostupne, prenosi Srna.
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