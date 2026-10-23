AfD najjača stranka u Njemačkoj, Merc u sve većim problemima

Alternativa za Njemačku (AfD) i dalje uživa najveću podršku birača, dok povjerenje u njemačkog kancelara Fridriha Merca nastavlja da opada. Pokazuju to rezultati najnovijih istraživanja javnog mnjenja, prema kojima je radom kancelara zadovoljno svega deset odsto građana.

Prema oktobarskom istraživanju Instituta za demoskopiju Alensbah (Allensbach), sprovedenom za list Frankfurter algemajne cajtung (Frankfurter Allgemeine Zeitung), AfD bi, kada bi se izbori održali ove nedjelje, osvojio 27 odsto glasova.

Iako je to za jedan procentni poen manje nego u septembru, stranka i dalje bilježi rast u odnosu na početak godine, kada je imala podršku od 25 odsto.

Na drugom mjestu nalazi se Demohrišćanska unija CDU/CSU sa 23 odsto podrške, što je za četiri procentna poena manje nego u januaru.

Socijaldemokratska partija Njemačke (SPD) bilježi rast i trenutno ima podršku od 14 odsto birača, dok su Zeleni zadržali raniji nivo podrške.

Ljevica (Die Linke) može da računa na 11 odsto glasova, dok bi liberalni FDP, sa svega četiri odsto podrške, ostao ispod izbornog praga od pet odsto.

Koliko se politička situacija u Njemačkoj promijenila, najbolje pokazuje poređenje sa parlamentarnim izborima održanim u februaru 2025. godine.

AfD je od tada povećao podršku sa 20,8 na 27 odsto, dok je CDU/CSU zabilježio pad sa 28,5 na 23 odsto.

Dodatni problem za kancelara Fridriha Merca predstavlja sve veće nezadovoljstvo građana njegovim radom.

Prema rezultatima istraživanja Dojčlandtrend (DeutschlandTrend), čak 88 odsto ispitanika nezadovoljno je radom njemačkog kancelara, dok ga podržava svega deset odsto.

To je ujedno i najniži nivo zadovoljstva radom jednog njemačkog kancelara od početka ovog istraživanja 1997. godine.

S druge strane, ministar odbrane Boris Pistorijus, koji dolazi iz redova SPD-a, ima znatno veću podršku građana. Njegovim radom zadovoljno je 50 odsto ispitanika.

Najnoviji rezultati tako pokazuju da AfD nastavlja da održava prednost u odnosu na političke protivnike, dok se Merc suočava sa sve izraženijim nezadovoljstvom javnosti.

Ipak, treba naglasiti da je riječ o istraživanjima javnog mnjenja koja pokazuju trenutno raspoloženje birača, a ne o konačnim izbornim rezultatima.