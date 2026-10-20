Bivši policajac ubio dvije žene tokom "igrica" u krevetu, pa njihova tijela stavio u kofere

Nakon što su tijela Dženi Gamez i Lore Simonson pronađena u koferima pored autoputa u Viskonsinu, Stiven Zelič postao je poznat kao izvršilac "ubistava u koferima".

Gamez je 2012. godine nestala nakon što je avionom doputovala iz Oregona u Viskonsin kako bi se sastala sa Zeličem, muškarcem kojeg je upoznala na veb-sajtu posvećenom BDSM-u, prenosi Associated Press. Više od godinu dana kasnije, 2013, Simonson je doživjela istu sudbinu nakon što je Zelič avionom doputovao u njenu matičnu državu Minesotu, prenosi magazin People.

U junu 2014. godine njihova tijela pronađena su nagurana u kofere pored auto-puta u blizini grada Ženeva u Viskonsinu. Zelič je uhapšen nekoliko nedjelja kasnije, prenosi WMTV. Bivši policajac iz Viskonsina rekao je istražiteljima da je žene upoznao na internetu i tvrdio da su slučajno umrle dok je sa njima učestvovao u seksualnoj igri koja je uključivala davljenje, prema sudskim dokumentima i svedočenjima koje je pregledao AP.

Zelič je na kraju osuđen na ukupno 70 godina zatvora nakon što je priznao krivicu za ubistvo i ubistvo iz nehata u vezi s ovim zločinima. Ovi tragični slučajevi tema su epizode emisije "20/20" televizije ABC, koja je emitovana 16. oktobra.

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Evo šta treba znati o ubistvima Dženi Gamez i Lore Simonson koje je počinio Stiven Zelič.

Kako su otkrivena tijela u koferima

U junu 2014. godine, dva kofera sa posmrtnim ostacima dvije osobe pronađena su pored puta u blizini grada Ženeva u Viskonsinu. Koferi su pronađeni kada je radnik na održavanju autoputa kosio travu, prenosi AP.

Policija je najprije morala da identifikuje žrtve, jer kod sebe nisu imale identifikaciona dokumenta, a njihova tijela bila su toliko raspadnuta da nije bilo moguće uzeti DNK uzorke, navodi se u emisiji "20/20". Istragu su proširili na susjedne države, uključujući Minesotu, gde je policija u Farmingtonu istraživala nestanak Lore Simonson (37), majke sedmoro djece. Njena porodica prijavila je njen nestanak u novembru 2013. godine, prenosi NBC News.

"Njena djeca su bila njen život", rekla je njena prijateljica Kristin Skauton za emisiju "20/20". "Nikada ne bi svojevoljno napustila svoju djecu."

Nakon što je policija izdala upozorenje na nivou cijele države povodom nestanka Simonsonove, zaposleni u jednom motelu u Ročesteru u Minesoti prepoznao ju je i kontaktirao policiju. Na osnovu snimaka nadzornih kamera, istražitelji su potvrdili da je Lora Simonson neposredno prije nestanka bila u motelu prilikom prijave dolaska, zajedno sa tada nepoznatim muškarcem, ali da se nije odjavila.

workers found two suitcases containing the bodies of two women beside a rural road in Wisconsin, USA. The discovery launched a murder investigation that exposed the crimes of a former police officer. The victims were Jenny Gamez, 19, from Oregon, and Laura Simonson, 37, from Minnesota. Investigators linked both women to Steven Zelich, a former Wisconsin police officer who had met them online. Zelich admitted killing both women during sexual encounters. He hid their bodies in suitcases and kept them in his home and vehicle before dumping them by the roadside. — Davian (@dhaevian) October 15, 2026

Međutim, bilo je teže identifikovati Gamezovu. Prije nego što je nestala 2012. godine, ova 19-godišnjakinja rekla je porodici da se seli, a njen nestanak nije bio prijavljen.

"Nekoliko nas koji smo joj bili zaista, zaista bliski izgubili smo kontakt s njom i nismo se čuli", rekla je njena prijateljica Sonja Sobel za Foks 6.

Vlasti okruga Volvort objavile su crtež druge žrtve i pozvale javnost da pomogne u njenoj identifikaciji. Ljudi blisko Gamezovoj odmah su pomislili da je riječ o njoj, što je kasnije potvrđeno na osnovu stomatoloških kartona.

"Gotovo da uopšte ne sumnjam da je to bila ona", rekla je Sobel. "Na crno-bijeloj fotografiji koju imaju možete da vidite njene krive donje zube, velike prednje gornje zube, njene male oči i visoke jagodice."

Zelič upoznao Dženi i Loru na internetu

Tokom početnih faza istrage o nestanku Simonsonove, jedna prijateljica rekla je policiji da je ona bila dio zajednice koja se bavi BDSM-om, navodi se u emisiji "20/20". Ova seksualna praksa obuhvata vezivanje, dominaciju, potčinjavanje i kontrolu, prema sajtu VebMD.

Istražitelji su otkrili da je Simonsonova komunicirala s osobom koja se predstavljala pod imenom "Mrksandkufs" ("Gospodin lisice", op.aut.), odnosno Zeličem. Na njegovom profilu pisalo je da "traži dugoročnu (trajnu) robinju, 24 sata dnevno, sedam dana u nedkelji, radi posedovanja i ropstva", navodi se u epizodi emisije "20/20".

Tokom razgovora sa policijom, od Zeliča je uzet uzorak DNK, ali istražitelji nisu pronašli dokaze o krivičnom dokelu i nisu uspkeli da ga povežu sa nestankom SImonsonove, navodi se u emisiji "20/20".

Međutim, kada su tokela pronađena u junu 2014. godine, DNK uzet sa užeta obmotanog oko jednog od tokela poklopio se sa Zeličevim.

Two women in two different parts of the country messaged a man called Mr. Handcuffs on a BDSM website. Both women agreed to meet him in person. Both women died. But "Mr. Handcuffs" -- real name Steven Zelich -- says both deaths were very similar... accidents. #SexAndMurder https://t.co/iKtyrkoZee — HLN (@HLNTV) April 25, 2022

Zelič je ranije radio kao patrolni policajac u Vest Alisu u Viskonsinu. Nakon 12 godina službe, dao je otkaz 2001. godine, posloke interne istrage kojom je utvrđeno da je tokom službe uhodio žene i koristio svoj položaj kako bi došao do njihovih ličnih podataka, prenosi AP. Zelič je potom postao licencirani službenik privatnog obezbkeđenja, prenosi CBS Njus.

Zelič je uhapšen gotovo tri nedjelje nakon pronalaska tijela i optužen po dvije tačke za prikrivanje leša, prenosi Fox 6.

Zelič tvrdio da ih je slučajno ubio tokom seksualnih odnosa

Gamez je 2012. godine avionom doputovala iz Oregona kako bi se sastala sa Zeličem, nakon što su se prethodno upoznali na internetu. On je istražiteljima rekao da ju je pokupio na aerodromu u Milvokiju, nakon čega su se odvezli u Kenošu u Viskonsinu, gdje su proveli nekoliko dana u hotelu, prenosi AP.

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Zelič je tvrdio da je tokom jedne seksualne igre, koja je uključivala njegovo davljenje Gamezove, izgubio kontrolu i zadavio je na smrt, prenosi ovaj medij. Navodno je istražiteljima rekao da je potom stavio njeno tijelo u kofer, odnio ga u svoj stan u Vest Alisu u Viskonsinu i smestio tijelo u frižider.

Simonson je 2013. godine umrla na isti način. Nakon što su se povezali na internetu, Zelič i Simonsonova sastali su se u hotelu u Ročesteru u Minesoti. Prema sudskim dokumentima, Zelič je tvrdio da je izgubio kontrolu dok su učestvovali u istoj igri davljenja i da ju je ubio.

Zelič je odnio njeno tijelo kući i na kraju stavio oba tela u kofere, prenosi AP. Čuvao ih je u prtljažniku svog automobila sve dok nisu počela da se osjećaju, pa ih je potom ostavio pored puta u ruralnom delu Viskonsina, navodi ovaj medij.

Kada su tijela pronađena, oko vrata jedne žrtve bilo je obmotano uže, a u ustima joj je bio čep za usta, navodi se u krivičnoj prijavi koju je pregledao Čikago Tribune. Ruke druge žrtve bile su vezane užetom iza leđa, objavio je ovaj list.

Zelič osuđen na ukupno 70 godina zatvora

Zelič je 2016. godine priznao krivicu za ubistvo iz nehata prvog stepena uz upotrebu opasnog oružja i prikrivanje leša u vezi sa smrću Gamez u Viskonsinu, prenosi CBS News. Osuđen je na 35 godina zatvora, prenosi Foks 6.

Zelič je kasnije, 2017. godine, priznao krivicu za ubistvo drugog stepena zbog smrti Simonsonove, koja se dogodila u Minesoti, navodi se u emisiji "20/20". Osuđen je na 25 godina zatvora, koje će služiti nakon izdržavanja kazne u Viskonsinu. Dobio je i dodatnih 10 godina zatvora po dvije tačke optužnice za prikrivanje leša u okrugu Volvort u Viskonsinu, prema istom izvoru.

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Međutim, Zelič je kasnije podneo zahtijev sudu za preispitivanje presude, tražeći da povuče priznanje krivice u vezi sa smrću Gamez. Tvrdio je da je priznao krivicu nakon što je sudija odlučio da dokazi iz slučaja u Minesoti mogu biti korišćeni u postupku u Viskonsinu, a da mu je advokat pogrešno rekao da tu odluku može da ospori u žalbenom postupku, prenosi CBS Njus.

Nije poznato da li je Zeliču dozvoljeno da povuče priznanje krivice. On trenutno služi kaznu u Kazneno-popravnoj ustanovi Dodž u Kenoši u Viskonsinu, prema podacima Odeljenja za zatvore Viskonsina, prenosi Telegraf.