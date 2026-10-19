Хрватски држављани изручени Словенији: Звјерски мучили и задавили пензионера?

Аутор:АТВ редакција
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Двоје хрватских држављана осумњичена за брутално убиство пензионера П. Г. (76) у Лашком, у Словенији, крајем јула, изручени су Словенији.
Мушки осумњичени је у притвору у Цељу, док је његова саучесница пребачена у затвор у Игу, извјештава словеначки портал Дневник.
Након што их је њемачка полиција средином септембра ухапсила на основу европске потјернице у близини холандске границе, 31-годишњак и његова двије године старија партнерка предати су словеначким властима.
За брутално убиство и мучење несрећног 76-годишњака у његовом дому осумњичени су Т. М. (31) и Д. К. (29), који су данима прије злочина били у Лашком.
Тијело жртве пронађено је у суботу, 25. јула, када је полиција извршила рацију у кућу на позив његове бивше супруге, која данима није чула ништа од П. Г.
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У спаваћој соби затекли су језиву сцену: пензионер је лежао мртав у локви крви, са тешким повредама главе и лица.
Обдукција је потврдила да је умро од гушења и дављења, најмање пет дана раније. Нападачи су из куће однијели само његов мобилни телефон и банковну картицу и одмах возом побегли у иностранство.
Радника хотела их претражила на Гуглу и открила мрачну прошлост
Начин на који су словеначки криминалистички истражитељи идентификовали осумњичене је посебно занимљив. Двојац се појавио у Лашком недјељу дана прије убиства. Након што се завршио фестивал Пиво и цвете, пријавили су се у хотел Термана, али су ујутру отишли без плаћања рачуна.
Пошто су се пријавили са личним картама, сумњива службеница хотела је укуцала њихова имена у Гугл. Наишла је на чланак у Вечерњем листу из 2019. године, у којем је објављено да је Т. М. у Данској осуђен на 15 година затвора због 25 кривичних дјела, укључујући пљачке и незаконито посједовање оружја.
Службеница је одмах обавијестила полицију, дајући им кључни траг. Т. М. је депортован из Данске у новембру прошле године након што је одслужио половину казне.
Истражиоци су такође утврдили да је П. Г. постао њихова мета. Иако је живео мирним и повученим животом, поседовао је значајан блок акција и свакодневно уз кафу пратио берзу на свом мобилном телефону. Осумњичени су то примјетили, лоцирали његову кућу и схватили да живи сам.
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Прва провала извршена је дан прије убиства. Седамдесетшестогодишњак је послао породици поруку путем Вајбера да су га посетили млађа жена и брадати мушкарац и да је успио да их отјера, али његови рођаци нису на вријеме примјетили поруку. Разбојници су се вратили већ сљедећег дана, мучили га и убили, а затим побјегли са његовом картицом и мобилним телефоном.
Током боравка у Словенији, двојац је боравио у неколико објеката без плаћања, а користили су и такси. На дан убиства, одјећа је украдена из продавница, а осумњичена је носила перику коју је касније бацила у контејнер у Цељу, гдје ју је полиција пронашла као доказ, преноси Дневник.
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