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Хрватски држављани изручени Словенији: Звјерски мучили и задавили пензионера?

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19.10.2026 16:56

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Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Фото: Pexels

Двоје хрватских држављана осумњичена за брутално убиство пензионера П. Г. (76) у Лашком, у Словенији, крајем јула, изручени су Словенији.

Мушки осумњичени је у притвору у Цељу, док је његова саучесница пребачена у затвор у Игу, извјештава словеначки портал Дневник.

Након што их је њемачка полиција средином септембра ухапсила на основу европске потјернице у близини холандске границе, 31-годишњак и његова двије године старија партнерка предати су словеначким властима.

За брутално убиство и мучење несрећног 76-годишњака у његовом дому осумњичени су Т. М. (31) и Д. К. (29), који су данима прије злочина били у Лашком.

Тијело жртве пронађено је у суботу, 25. јула, када је полиција извршила рацију у кућу на позив његове бивше супруге, која данима није чула ништа од П. Г.

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У спаваћој соби затекли су језиву сцену: пензионер је лежао мртав у локви крви, са тешким повредама главе и лица.

Обдукција је потврдила да је умро од гушења и дављења, најмање пет дана раније. Нападачи су из куће однијели само његов мобилни телефон и банковну картицу и одмах возом побегли у иностранство.

Радника хотела их претражила на Гуглу и открила мрачну прошлост

Начин на који су словеначки криминалистички истражитељи идентификовали осумњичене је посебно занимљив. Двојац се појавио у Лашком недјељу дана прије убиства. Након што се завршио фестивал Пиво и цвете, пријавили су се у хотел Термана, али су ујутру отишли ​​без плаћања рачуна.

Пошто су се пријавили са личним картама, сумњива службеница хотела је укуцала њихова имена у Гугл. Наишла је на чланак у Вечерњем листу из 2019. године, у којем је објављено да је Т. М. у Данској осуђен на 15 година затвора због 25 кривичних дјела, укључујући пљачке и незаконито посједовање оружја.

Службеница је одмах обавијестила полицију, дајући им кључни траг. Т. М. је депортован из Данске у новембру прошле године након што је одслужио половину казне.

Истражиоци су такође утврдили да је П. Г. постао њихова мета. Иако је живео мирним и повученим животом, поседовао је значајан блок акција и свакодневно уз кафу пратио берзу на свом мобилном телефону. Осумњичени су то примјетили, лоцирали његову кућу и схватили да живи сам.

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Прва провала извршена је дан прије убиства. Седамдесетшестогодишњак је послао породици поруку путем Вајбера да су га посетили млађа жена и брадати мушкарац и да је успио да их отјера, али његови рођаци нису на вријеме примјетили поруку. Разбојници су се вратили већ сљедећег дана, мучили га и убили, а затим побјегли са његовом картицом и мобилним телефоном.

Током боравка у Словенији, двојац је боравио у неколико објеката без плаћања, а користили су и такси. На дан убиства, одјећа је украдена из продавница, а осумњичена је носила перику коју је касније бацила у контејнер у Цељу, гдје ју је полиција пронашла као доказ, преноси Дневник.

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Тагови :

Убиство

Словенија

хапшење

истрага

Црна хроника

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