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Potpisan ugovor o prenosu imovine Mitropoliji dabrobosanskoj za novi projekat u Istočnom Sarajevu

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23.10.2026 14:26

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Горан Селак
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar pravde u Vladi Republike Srpske Goran Selak, u ime Kazneno-popravnog zavoda Istočno Sarajevo, i mitropolit dabrobosanski Hrizostom, u ime Eparhije dabrobosanske, potpisali su danas, u Istočnom Sarajevu, Ugovor o prenosu prava svojine na nepokretnostima bez naknade.

Ugovor obuhvata objekte vjerske zajednice i pripadajuće zemljište u Istočnoj Ilidži, ukupne površine 774 kvadratna metra, a pravni osnov za njegovu realizaciju je Odluka Vlade Republike Srpske od 24. septembra 2026. godine, kojom je utvrđen poseban interes za prenos ove imovine.

Potpisivanje ovog dokumenta Eparhiji dabrobosanskoj omogućava potpuno nesmetano raspolaganje i upravljanje nekretninama, što je preduslov za pokretanje novog projekta, a čime je nastavljena kontinuirana i uspješna saradnja između institucija Republike Srpske i Srpske pravoslavne crkve.

Ministar pravde Goran Selak istakao je institucionalnu opredijeljenost Vlade u podršci Srpskoj pravoslavnoj crkvi, naglasivši da se ta podrška potvrđuje konkretnim odlukama i djelima.

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„Ministarstvo pravde i Vlade Republike Srpske kontinuirano podržavaju ulogu Srpske pravoslavne crkve u očuvanju našeg duhovnog, kulturnog i nacionalnog identiteta, vodeći se obavezom da uvijek budu na raspolaganju svojoj Crkvi i pomažu njen rad. Potpisivanjem ovog ugovora vraćamo dio duga za sve što je Crkva učinila za opstanak srpskog naroda ali i činimo ključni korak ka realizaciji projekata od suštinskog značaja za razvoj i dugoročni opstanak stanovništva u Istočnom Sarajevu“, izjavio je ministar Selak.

On je naglasio da je jačanje saradnje sa Crkvom dužnost svih institucija jer se time stvara temelj za buduće generacije i demografsku obnovu.

„Povezanost naroda, Crkve i Republike Srpske je neraskidiva. Moramo čuvati svetinje, podržavati duhovni život i omogućiti novim naraštajima da ostanu na svojim ognjištima, svjesni svojih korijena i nasljeđa“, poručio je Selak.

Ovaj projekat Eparhije dabrobosanske direktno će doprinijeti ostvarenju tih težnji, jer će značajno unaprijediti duhovni i kulturni život građana, podstaći nova ekonomska ulaganja u razvoj Istočnog Sarajeva i kroz jačanje svijesti o pripadnosti matičnoj Mitropoliji osigurati neophodan demografski rast na ovom području.

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Goran Selak

Republika Srpska

Istočno Sarajevo

Mitropolit dabrobosanski Hrizostom

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