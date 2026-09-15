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Selak: Srpska narod pod istom trobojkom čuva identitet i gradi budućnost

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15.09.2026 09:20

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Горан Селак, министар правде Републике Српске
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar pravde Srpske Goran Selak ocijenio je da su snažne institucionalne veze Republike Srpske i Republike Srbije od presudnog značaja za očuvanje identiteta i sigurnosti srpskog naroda, koji pod istom trobojkom čuva identitet i gradi zajedničku budućnost.

"Stojeći pod istom trobojkom, gradimo budućnost, razvijamo i produbljujemo naše veze, ponosni na svoju istoriju, tradiciju, vjeru i kulturu. Odlučni i nepokolebljivi, sinergijom, slogom i zajedničkim radom izgradićemo sigurno, pravedno i prosperitetno društvo za generacije koje dolaze", poručio je Selak.

Čestitajući Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, Selak je istakao da 15. septembar simbolizuje neraskidivu nit trajanja srpskog naroda.

"Petnaesti septembar simbolizuje neraskidivu nit našeg trajanja i svjedočanstvo da su sloga i zajedništvo najveće vrijednosti koje sa ponosom branimo i čuvamo", naglasio je Selak.

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On je rekao da srpski narod, okupljen pod istom trobojkom, sa ponosom čuva svoju istoriju, tradiciju, vjeru i kulturu, istovremeno gradeći sigurniju i prosperitetniju budućnost.

Naglasio je da snažne institucionalne veze Srpske i Srbije predstavljaju temelj i garant očuvanja nacionalnog bića i sigurnosti srpskog naroda s obje strane rijeke Drine.

"Ove veze nisu plod političkog kompromisa, već su izraz težnje jednog ned‌jeljivog naroda da zajedno čuva svoj identitet. Narod koji čuva i poštuje svoje simbole ima budućnost, a naša trobojka ponosno će se vijoriti vijekovima", zaključio je Selak.

(SRNA)

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Goran Selak

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

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