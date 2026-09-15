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Cvijanović: Jedinstvo je naša snaga, sloboda naša svetinja

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15.09.2026 10:08

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић у бањалучкој Основној школи "Георги Стојков Раковски", а за
Foto: ATV/Branko Jović

Jedinstvo je naša snaga, sloboda naša svetinja, a srpska trobojka simbol koji nas spaja gdje god živjeli, navela je srpski član Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović.

"Neka se vječno i ponosno vijori! Svečana akademija povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Instagram.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

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