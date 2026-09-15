Cvijanović: Jedinstvo je naša snaga, sloboda naša svetinja

Autor:ATV redakcija
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Jedinstvo je naša snaga, sloboda naša svetinja, a srpska trobojka simbol koji nas spaja gdje god živjeli, navela je srpski član Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović.
"Neka se vječno i ponosno vijori! Svečana akademija povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave", napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži Instagram.
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