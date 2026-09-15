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Minić: Naša trobojka danas se s ponosom vijori

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15.09.2026 09:31

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предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poželio je da se srpska trobojka danas s ponosom vijori kao simbol skupo plaćene slobode.

"Neka se naša trobojka danas s ponosom vijori, kao simbol slobode koju smo skupo platili, jedinstva koje čuvamo i budućnosti koju gradimo. Živjelo srpsko jedinstvo! Živjela sloboda!", napisao je Minić na Iksu.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave praznuje se danas, 15. septembra, u Republici Srpskoj i Srbiji, a ustanovljen je u znak njegovanja jedinstva srpskog naroda i nacionalnih simbola, kao i sjećanja na proboj Solunskog fronta.

Ustanovljen je 2020. godine s ciljem osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj, ali i jačanja kulta nacionalne zastave.

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Savo Minić

Republika Srpska

trobojka

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

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