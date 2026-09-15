Dodik: Republika Srpska mora ostati svoja i slobodna

Autor:ATV redakcija
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Republika Srpska mora da ostane svoja i slobodna. To je zavjet generacija koje su se borile da srpski narod na ovim prostorima sam odlučuje o svojoj sudbini, poručio je predsjednik Milorad Dodik.
"Ne tražimo ništa tuđe i nikome ne osporavamo njegova prava. Ali nećemo dozvoliti ni da nama oduzimaju naša prava, identitet i slobodu", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.
Srpska će biti jača što više budemo čuvali svoje jedinstvo, svoje nacionalne vrijednosti i kako kaže Dodik, vezu sa Srbijom.
Republika Srpska
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"Jaka Srbija znači snažniji srpski narod, a snažna Republika Srpska znači sigurnu budućnost našeg naroda", napisao je Dodik.
Republika Srpska mora da ostane svoja i slobodna. To je zavjet generacija koje su se borile da srpski narod na ovim prostorima sam odlučuje o svojoj sudbini.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 15, 2026
Ne tražimo ništa tuđe i nikome ne osporavamo njegova prava. Ali nećemo dozvoliti ni da nama oduzimaju naša prava,… pic.twitter.com/4eBoMUYWWG
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