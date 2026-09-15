Dodik: Republika Srpska mora ostati svoja i slobodna

Republika Srpska mora da ostane svoja i slobodna. To je zavjet generacija koje su se borile da srpski narod na ovim prostorima sam odlučuje o svojoj sudbini, poručio je predsjednik Milorad Dodik.

"Ne tražimo ništa tuđe i nikome ne osporavamo njegova prava. Ali nećemo dozvoliti ni da nama oduzimaju naša prava, identitet i slobodu", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Srpska će biti jača što više budemo čuvali svoje jedinstvo, svoje nacionalne vrijednosti i kako kaže Dodik, vezu sa Srbijom.

Republika Srpska Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave – uručenje odlikovanja u Beogradu

"Jaka Srbija znači snažniji srpski narod, a snažna Republika Srpska znači sigurnu budućnost našeg naroda", napisao je Dodik.