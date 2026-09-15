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Dodik: Republika Srpska mora ostati svoja i slobodna

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15.09.2026 08:07

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Милорад Додик
Foto: ATV

Republika Srpska mora da ostane svoja i slobodna. To je zavjet generacija koje su se borile da srpski narod na ovim prostorima sam odlučuje o svojoj sudbini, poručio je predsjednik Milorad Dodik.

"Ne tražimo ništa tuđe i nikome ne osporavamo njegova prava. Ali nećemo dozvoliti ni da nama oduzimaju naša prava, identitet i slobodu", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Srpska će biti jača što više budemo čuvali svoje jedinstvo, svoje nacionalne vrijednosti i kako kaže Dodik, vezu sa Srbijom.

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"Jaka Srbija znači snažniji srpski narod, a snažna Republika Srpska znači sigurnu budućnost našeg naroda", napisao je Dodik.

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Milorad Dodik

Republika Srpska

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

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