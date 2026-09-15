Tri znaka Zodijaka pred kojima je posebno srećan period

Nakon perioda u kojem su se neki planovi ostvarivali sporije nego što su željeli, za pojedine horoskopske znakove dolaze puno vedriji dani.

U narednom periodu mogli bi osjetiti da im stvari napokon idu na ruku, bilo da je riječ o ljubavi, poslu, novcu ili važnim ličnim odlukama.

Posebno sretan period očekuje ova tri znaka Zodijaka.

1. Lav

Lavovima slijedi period u kojem bi se njihov trud napokon mogao početi isplaćivati.

Ono na čemu već neko vrijeme rade moglo bi donijeti konkretne rezultate, a neki će dobiti priliku koju su dugo priželjkivali.

Biće samouvjereniji i spremniji zauzeti se za sebe, što bi im moglo otvoriti vrata koja su im dosad bila zatvorena.

Sreća ih prati i u privatnom životu. Slobodni Lavovi mogli bi upoznati osobu koja će odmah privući njihovu pažnju, dok bi oni u vezama mogli ponovno osjetiti bliskost koja im je u posljednje vrijeme nedostajala.

Ovo je period u kojem se isplati prihvatiti pozive, upoznavati nove ljude i ne odbijati prilike samo zato što nisu bile dio prvobitnog plana.

2. Vaga

Vage bi uskoro mogle osjetiti veliko olakšanje. Situacije koje su ih opterećivale počinju se rješavati, a odluke koje su dugo odgađale postaće puno jednostavnije.

Moglo bi im se učiniti kao da se stvari napokon slažu baš onako kako su se nadale.

Posebno povoljan period očekuje ih kada su u pitanju odnosi. Mogući su zanimljivi novi susreti, pomirenja, ali i važni razgovori koji će riješiti stare nesporazume.

Zanimljivosti Dnevni horoskop za 15. septembar 2026: Novi početak za Bika, srećan dan za Blizance, a za vas?

Na poslovnom planu mogle bi dobiti potvrdu da su odabrale pravi smjer, a neke Vage očekuje i finansijski dobitak ili prilika za dodatnu zaradu.

3. Strijelac

Strijelcima dolazi period novih mogućnosti, a upravo će njihova spontanost biti najveća prednost.

Plan koji se pojavi gotovo slučajno mogao bi se pokazati puno boljim od onoga što su mjesecima pokušavali organizovati.

Moguća su putovanja, nova poznanstva, poslovne ponude ili vijesti koje će im potpuno promijeniti raspoloženje.

U ljubavi će biti posebno otvoreni i privlačni drugima. Slobodni Strijelci mogli bi započeti uzbudljivu romansu, dok bi oni zauzeti mogli napraviti važan korak u vezi, prenosi Indeks.

Pred njima je period u kojem bi trebali više vjerovati svojoj intuiciji i ne bojati se promjena jer bi ih upravo one mogle odvesti prema nečemu mnogo boljem.

Napomena: Horoskop je zasnovan na astrološkim tumačenjima trenutnih položaja Sunca, Mjeseca i planeta. Astrologija nije naučno potvrđena metoda predviđanja i služi prvenstveno za zabavu i ličnu refleksiju.