Na kom spratu se najviše isplati da kupite stan? Ovo je zlatna sredina

Pri kupovini ili iznajmljivanju nekretnine, kvadratura i lokacija često vode glavnu riječ, ali spratnost stana igra presudnu ulogu u kvalitetu svakodnevnog života i formiranju cijene kvadrata.

Stanovi u prizemlju najčešće su jeftiniji od ostatka zgrade i prvi su izbor za specifične kategorije kupaca, ali nose i najveće kompromise kada je riječ o bezbjednosti.

Prednosti: Apsolutna nezavisnost od lifta i stepenica, što ih čini idealnim za starije osobe, osobe sa invaliditetom, vlasnike kućnih ljubimaca i porodice sa malom djecom. Evakuacija u slučaju nužde je najbrža, a ovakvi stanovi ljeti ostaju prijatno hladni. Mnoge novogradnje danas uz stan u prizemlju nude i pripadajuće dvorište.

Mane: Povećan rizik od provala, zbog čega su sigurnosna vrata, kamere ili rešetke na prozorima neophodni. Privatnost je ugrožena ukoliko prozori gledaju direktno na ulicu ili trotoar. Prisutan je viši nivo buke (ulazna vrata zgrade, interfon, prolaznici), a zimi su podovi osjetno hladniji.

Niži spratovi (1. do 3. sprat): Zlatna sredina

Prvi i drugi sprat tradicionalno se smatraju "premijum" pozicijama u zgradama stare gradnje, ali i danas drže visoku cijenu jer nude odličan balans između dostupnosti i mira.

Društvo Vjeruje se da voda kod ovog manastira liječi

Prednosti: Bezbjednost je znatno veća nego u prizemlju, a privatnost prestaje da bude problem. I dalje niste zavisni od lifta, pa kvarovi neće ometati vašu svakodnevicu, nošenje namirnica ili selidbu. Stanovi su sa svih strana "ušuškani" susjednim stanovima, što obezbjeđuje odličnu toplotnu izolaciju i manje račune za grijanje.

Mane: Buka i prašina sa ulice su i dalje osjetni. Ukoliko zgrada gleda na park ili prometnu ulicu sa drvoredima, krošnje drveća mogu u potpunosti zakloniti pogled i blokirati prirodnu svjetlost.

Srednji i viši spratovi (Od 4. sprata): Svjetlost i čist vazduh

Kako se penjete naviše, ulična vreva polako nestaje, a stan postaje svjetliji i mirniji. Ovi spratovi su omiljeni među mladim parovima i ljudima koji traže bijeg od gradske buke.

Prednosti: Obilje prirodne svjetlosti koja vizuelno povećava prostor. Pogled je znatno širi i ljepši. Buka od saobraćaja, prašina i izduvni gasovi drastično opadaju, pa je vazduh čistiji, a komarci i insekti rijeđe stižu do ovih visina. Rizik od provala je minimalan.

Mane: Apsolutna zavisnost od lifta. U slučaju kvara, svakodnevni izlasci postaju naporan fizički trening, a unošenje novog namještaja noćna mora. U ljetnjim mjesecima ovakvi stanovi se brže zagrijavaju jer toplotni talasi idu naviše.

Posljednji sprat (Potkrovlje): Mir ili rizik od prokišnjavanja?

Nekada izbjegavani u širokom luku, stanovi na posljednjem spratu (posebno penthausi u novogradnji) danas predstavljaju statusni simbol, ali zahtjevaju temeljnu proveru prije kupovine

Prednosti: Zagarantovan mir, jer nema komšija iznad vas koji bi pomjerali nameštaj, hodali u klompama ili skakali. Dobijate najljepši panoramski pogled, maksimalnu količinu dnevne svetlosti i potpunu izolovanost od ulične vreve. Često dolaze uz velike, prostrane terase.

Mane: Krovna izolacija je najveći rizik, ukoliko zgrada nije kvalitetno izvedena, suočićete se sa prokišnjavanjem. Stanovi na vrhu su direktno izloženi suncu ljeti i hladnoći zimi, što donosi veće troškove klimatizacije i grijanja. Takođe, u starijim zgradama, pritisak vode može biti osetno slabiji nego na nižim etažama.

Tržišna procjena

Gledano iz ugla tržišta nekretnina i univerzalne praktičnosti, drugi i treći sprat ubjedljivo odnose titulu najboljih pozicija u svakoj zgradi. Ovi spratovi predstavljaju idealnu tačku presjeka svih ključnih faktora, dovoljno su visoko da pruže osjećaj privatnosti, sigurnosti i izolovanosti od ulične buke i izduvnih gasova, a istovremeno dovoljno nisko da svakodnevni život, nošenje namirnica ili selidba ne zavise od ispravnosti lifta.

Stanovi na ovim visinama su sa svih strana "ušuškani" susjednim stanovima, što ih čini energetski najefikasnijim. Zimi su prirodno topliji, a leti prijatniji, što direktno smanjuje račune za grijanje i klimatizaciju. Zbog ove savršene ravnoteže između komfora, bezbjednosti i ekonomičnosti, kvadrati na drugom i trećem spratu najbrže pronalaze kupce, najlakše se izdaju i najduže zadržavaju visoku tržišnu vrednost.

(Blic Biznis/Kurir)