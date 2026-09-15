Cijene nafte i gasa na tržištu ponovo rastu

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Foto: Pexel/ Jan Zakelj

Cijene energenata na evropskom i svjetskom tržištu nastavljaju rast i cijena sirove nafte tipa Brent prešla je granicu od 107,50 dolara po barelu, dok se evropski prirodni gas ponovo približio nivou od oko 82 evra po megavat-satu.

Cijena američke WTI nafte (West Texas Intermediate) trenutno se kreće u rasponu od 103,24 dolara po barelu za fjučers ugovore. Banja Luka Manji udes napravio kolaps u banjalučkom naselju Evropski berzanski indeksi bilježe blagi pad - ruski MOEX sa padom od 0,61 odsto, francuski CAC ostao sa 0,40 odsto i njemački DAX sa 0,50 odsto. Cijena TTF fjučersa dostigla je 80 evra po megavat-satu. Američki indeksi zabilježili su blagi pad- indeks Dau Džouns pao je za 0,28 odsto, a S&P za 0,48 odsto. Vrijednost evra prema dolaru na valutnom tržištu iznosi 1,15 dolara. Svijet Sudarili se čamac i vodeni taksi: Muškarac proglašen moždano mrtvim, za njegovom suprugom se traga Cijena zlata iznosi 4.329,95 dolara za trojsku uncu, uz blagi dnevni pad od 0,50 odsto. Cijena pšenice na svjetskim berzama iznosi 720,50 centi za bušel, uz dnevni pad od 1,50 odsto. (Tanjug)

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