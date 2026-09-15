Alarmantno upozorenje: Ove urme sadrže otrovnu buđ, provjerite svoj dom

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavijestio je potrošače o opozivu proizvoda „Svježa urma sa košticom MAZAFATI”, 500g, najbolje upotrijebiti do: 15.05.2027. LOT: 202510216601 EAN kod: 3858893 922421, zbog povećanog broja buđi u proizvodu.

Proizvod nije u skladu sa Uredbom 178/2002 o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani, osnivanju Evropske agencije za bezbjednost hrane i utvrđivanju postupaka u oblastima bezbjednosti hrane.

Zašto je buđ na hrani potencijalni problem?

Konzumiranje hrane s većom količinom buđi predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje zbog otrovnih supstanci i mikroorganizama koji se nalaze u njoj i oko nje.

Mikotoksini: Mnoge vrste buđi proizvode nevidljive, toksične hemijske spojeve zvane mikotoksini (poput aflatoksina). Ovi toksini mogu izazvati akutna trovanja, mučninu i proliv, dok dugotrajno izlaganje može teško oštetiti jetru, bubrege i povećati rizik od pojave karcinoma.

Duboko prodiranje u hranu: Ono što vidite na površini hrane je samo vidljivi dio (spore). Buđ pušta nevidljive „korijene” (hife) duboko u unutrašnjost namirnice, što znači da uklanjanje samo površinskog dijela pokvarenog sloja ne čini hranu bezbjednom.

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Bakterije u pratnji: Na mjestima gdje se razvila buđ često se paralelno razvijaju i opasne bakterije (poput salmonele ili ešerihije koli), jer je tkivo hrane već narušeno.

Alergijske reakcije i respiratorni problemi: Udisanje ili gutanje spora buđi može izazvati snažne alergijske reakcije, osip, jak napad astme ili opasne respiratorne infekcije, naročito kod djece, starijih osoba i imunokompromitovanih pacijenata.

Detalji o proizvodu i povraćaju proizvoda dostupni su na veb-stranici subjekta: https://marjan-voce.hr/pretraga/?search_q=obavijest&search_content=cms

Podaci o proizvodu

Zemlja porijekla: Iran

Uvoznik: Marjan voće, Trnoščica 10, Dugo Selo, Hrvatska

Maloprodaja: Eurospin Hrvatska, Zelena aleja 34, Vukovina

(Telegraf.rs)