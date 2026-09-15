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Ako automobil ima ovakvu registarsku tablicu, saobraćajna kamera je neće snimiti

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15.09.2026 10:37

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Ако аутомобил има овакву регистарску таблицу, саобраћајна камера је неће снимити
Foto: S. von Hoerst/Pexels

Pametne saobraćajne kamere su uvedene da bi održavale red na putevima. Kako tehnologija napreduje, međutim, tako se pojavljuju i sve sofisticiraniji načini da vozači izbegnu kazne.

Najnoviji hir u Velikoj Britaniji stavlja u fokus vozače koji su pronašli način da svoje registarske tablice postanu"nevidljive".

Prema britanskim medijima, problem se odnosi na tzv. "ghost plates" — registarske tablice sa reflektivnim premazom koje kamere ne mogu da prepoznaju. Neke varijante nude ukoliko nisu vidljive i koriste reflektujuće materijale ili mehanizme za prekrivanje koji ometaju ANPR (Automatic Number Plate Recognition) sisteme, piše The Times.

Suprotno tome, popularni stilovi poput 3D i 4D tablica — sa ispupčenim ili lasercem oblikovanim slovima — su estetske inovacije i nisu dizajnirane da "zamagle" kamere. One su legalne, sve dok ispunjavaju tehničke i vizuelne standarde.

Šta kažu propisi i tehnologija?

Ghost plates (nevidljive tablice):

Korišćenje reflektivnih folija, specijalnih navlaka ili mehanizama koji sprečavaju čitanje registracije od strane kamera smatra se protivzakonitim u UK. Vlasti planiraju drastičnije kazne – do 1.000 funti i 6 kaznenih poena za prekršioce, a prodavci takvih rešenja već su pod lupom.

3D i 4D tablice:

Ove modne tablice imaju slojevita slova koja estetski odskaču, ali su i dalje u potpunosti čitljive kamerama ukoliko ispunjavaju standard BS AU 145e (solidno crno slovo, reflektujuća pozadina, proizvođač i njegove oznake i sl.)

Automatsko prepoznavanje platoa (ANPR):

ANPR sistemi funkcionišu pomoću kamera i softvera za OCR, često koriste i infracrveno osvetljenje da čitaju registarske tablice u svim uslovima. Ako ne uspeju automatski da prepoznaju broj, u većini slučajeva sliku proverava čovek, što dalje vodi i do kazne.

Vozači koji pokušavaju da izbegnu kazne koristeći "ghost plates" rizikuju ozbiljne posledice — ove tablice su protivzakonite i pojačan nadzor je pred vratima. Nasuprot njima, 3D i 4D tablice nisu trik za kamere: reč je o legalnom estetskom trendu, sve dok ispunjavaju tehničke standarde i ostaju čitljive, piše City Magazine.

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