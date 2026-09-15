Ukrajinska kriza je dobar primjer na osnovu kojeg se može izučavati kako Zapad stalno zanemaruje svoje međunarodne obaveze, izjavio je Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije na sastanku sa ambasadorima stranih država.

On je ukazao da Zapad isključivo selektivno tumači Povelju UN, kao što je to bilo u slučaju sa Kosovom i Metohijom.

"Zapad voli da tumači Povelju UN, ali isključivo selektivno, izvlačeći iz nje principe i tačke koje u tom trenutku odgovaraju njegovim političkim planovima. Trebalo je da otkinu KiM od Srbije i jednostrano su proglasili nezavisnost i rekli da je to pravo naroda na samoopredjeljenje. Kada je kroz nekoliko godina održan referendum na Krimu, a na KiM nije bilo nikakvog referenduma, tamo su rekli da na Krimu nije u pitanju pravo ljudi na samoopredjeljenje, već da tamo treba da prednjači princip teritorijalnog integriteta Ukrajine. Na svakom koraku, svuda ima mnoštvo takvih primjera", rekao je Lavrov.

Region Turci preuzimaju ponos hrvatske industrije

On je podsjetio da se o deklaraciji UN iz 1970. godine navodi da su principi teritorijalnog integriteta primjenjivi za države koje poštuju principe ravnopravnosti i samoopredjeljenja naroda i čije vlade koje predstavljaju cijeli narod koji živi na teritoriji bez obzira na rasu, vjeroispovijest ili boju kože.

"Čisti neonacisti koji su nezakonito preuzeli vlast u Kijevu februara 2014. godine nisu predstavljali ni narod Krima, ni Novorusije ni Donbasa. Jasno je da je za sve etape ukrajinske krize karakterističan otvoreni pravni cinizam", podvukao je on.

Lavrov je istakao da kijevski režim ne poštuje osnovno ljudsko pravo na život i naveo primjer.

"Redovno gledate snimke koji pokazuju djelovanje takozvanih lovaca na ljude, onih koji na ulicama Kijeva i drugih ukrajinskih gradova hvataju mlade ljude, ali i one koji nisu tako mladi. Ubacuju ih u vozila kako bi ih prinudno poslali na front, bez ikakvih poziva i bez ikakve zvanične mobilizacije. Ne sumnjam da će uskoro na red doći i žene", rekao je Lavrov.