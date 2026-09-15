Šta se dešava kada pijete kafu na prazan stomak: Ovo su moguće reakcije organizma

Jutarnja kafa mnogima je prvi napitak nakon buđenja, ali kod pojedinih ljudi ispijanje kafe prije doručka može da izazove neprijatne reakcije.

Efekti zavise od količine kofeina, ali i od individualne osjetljivosti.

Kafa sadrži brojne hemijske jedinjenja, ali je kofein njen najpoznatiji aktivni sastojak.

On stimuliše mozak i povećava budnost, zbog čega mnogima pomaže da se razbude i lakše započnu dan, piše portal Eat This, Not That.

Međutim, kada se kafa pije na prazan stomak, efekat kofeina kod nekih ljudi može biti izraženiji. Brunilda Nazario, lekarka i glavna urednica medicinskog sadržaja na portalu WebMD, navodi da se kofein brzo i gotovo potpuno apsorbuje u želucu. Zbog toga pojedini ljudi nakon kafe prije jela mogu osjetiti ubrzan rad srca, drhtavicu, glavobolju, nelagodnost u stomaku ili mučninu.

Kafa može uticati na želudačnu kiselinu

Jedan od razloga zbog kojih nekima kafa na prazan stomak ne prija jeste njen uticaj na digestivni sistem. Kofein može da podstakne lučenje gastrina, hormona koji stimuliše želudac da proizvodi hlorovodoničnu kiselinu.

Osim toga, kafa može da smanji pritisak donjeg sfinktera jednjaka, mišića koji sprječava vraćanje sadržaja iz želuca u jednjak. Kod osjetljivih osoba to može doprinijeti pojavi refluksa i gorušice. Simptomi mogu uključivati peckanje u grudima, kiseo ili gorak ukus u ustima, otežano gutanje i vraćanje manje količine hrane ili tečnosti.

To ipak ne znači da će svako ko popije kafu prije doručka imati problem sa želucem. Reakcija zavisi od osobe, količine kafe i individualne osjetljivosti. Čak ni kafa bez kofeina nije nužno rešenje za svakoga ko ima osjetljiv želudac ili refluks.

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Jutarnja kafa mnogima je prvi napitak nakon buđenja, ali kod pojedinih ljudi ispijanje kafe prije doručka može da izazove neprijatne reakcije. Efekti zavise od količine kofeina, ali i od individualne osjetljivosti.

Kafa sadrži brojne hemijske jedinjenja, ali je kofein njen najpoznatiji aktivni sastojak. On stimuliše mozak i povećava budnost, zbog čega mnogima pomaže da se razbude i lakše započnu dan, piše portal Eat This, Not That.

Međutim, kada se kafa pije na prazan stomak, efekat kofeina kod nekih ljudi može biti izraženiji. Brunilda Nazario, doktorica i glavna urednica medicinskog sadržaja na portalu WebMD, navodi da se kofein brzo i gotovo potpuno apsorbuje u želucu. Zbog toga pojedini ljudi nakon kafe prije jela mogu osjetiti ubrzan rad srca, drhtavicu, glavobolju, nelagodnost u stomaku ili mučninu.

Kafa može uticati na želudačnu kiselinu

Jedan od razloga zbog kojih nekima kafa na prazan stomak ne prija jeste njen uticaj na digestivni sistem. Kofein može da podstakne lučenje gastrina, hormona koji stimuliše želudac da proizvodi hlorovodoničnu kiselinu.

Osim toga, kafa može da smanji pritisak donjeg sfinktera jednjaka, mišića koji sprječava vraćanje sadržaja iz želuca u jednjak. Kod osjetljivih osoba to može doprinijeti pojavi refluksa i gorušice. Simptomi mogu uključivati peckanje u grudima, kiseo ili gorak ukus u ustima, otežano gutanje i vraćanje manje količine hrane ili tečnosti.

To ipak ne znači da će svako ko popije kafu prije doručka imati problem sa želucem. Reakcija zavisi od osobe, količine kafe i individualne osjetljivosti. Čak ni kafa bez kofeina nije nužno riješenje za svakoga ko ima osjetljiv želudac ili refluks.

Nije potrebno potpuno odustati od kafe

Kafa sama po sebi nije napitak koji treba posmatrati isključivo negativno. Prema Brunildi Nazario, pojedina istraživanja ukazuju na povezanost redovne konzumacije kafe sa manjim rizikom od nekih zdravstvenih problema, među kojima su dijabetes, bolesti srca, Parkinsonova bolest i masna bolest jetre. Ipak, dostupni podaci nisu dovoljni da bi se kafa preporučila kao sredstvo za poboljšanje zdravlja.

Važan je i način pripreme. Neprerađena kafa, poput turske ili kafe pripremljene francuskom presom, sadrži jedinjenja koja mogu povećati nivo LDL, odnosno "lošeg" holesterola, pa je i u ovom slučaju važna umjerenost.

Zato za većinu ljudi pitanje nije da li treba potpuno izbaciti kafu, već kako organizovati njeno ispijanje tako da ne izaziva neprijatne simptome.

Ako kafa na prazan stomak izaziva mučninu, bol u stomaku ili gorušicu, jednostavno rešenje može biti da se prva šolja pomjeri nakon doručka ili da se pije uz obrok. Ako se neprijatne tegobe ponavljaju, naročito kod osoba koje već imaju problem sa refluksom, trebalo bi obratiti pažnju na reakcije organizma i po potrebi razgovarati sa ljekarom, prenosi Danas.rs.