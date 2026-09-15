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Pregazio muškarca automobilom, pa mu ukrao torbicu: Vozom pobjegao u drugi grad

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15.09.2026 12:24

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Foto: Pexels/Kindel Media

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici i Staroj Pazovi, operativnim radom, rasvijetlili su teško ubistvo izvršeno 12. septembra i uhapsili Z. P. (47), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično djelo.

Kako se sumnja, on je, poslije svađe, automobilom pregazio sedamdesetsedmogodišnjeg poznanika u blizini tržnog centra u Novoj Pazovi, uzeo njegovu torbicu, a zatim vozom pobjegao u pravcu Novog Sada, gdje je i uhapšen.

Доктор

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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, Z. P. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.

(Telegraf.rs)

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Ubistvo

hapšenje

Srbija

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