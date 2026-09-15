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Košarac i Ćorić o procesu akreditacije kod Zelenog klimatskog fonda

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15.09.2026 13:00

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Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац разговарао са директором Инвестиционо-развојне банке Републике Српске Недељком Ћорићем о процесу акредитације ИРБ-а код Зеленог климатског фонда.
Foto: Srna

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac razgovarao je danas u Banjaluci sa direktorom Investiciono-razvojne banke Republike Srpske Nedeljkom Ćorićem o procesu akreditacije IRB-a kod Zelenog klimatskog fonda, kao i o projektima koji se već realizuju u saradnji sa ovom međunarodnom institucijom.

Košarac je izjavio Srni da proces akreditacije uspješno napreduje i da se trenutno nalazi u fazi pripreme i predaje draft verzije aplikacije.

"Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa će kroz GCf Redines program obezbijediti i finansijsku podršku od 250.000 KM, koja će dodatno osnažiti institucionalne kapacitete IRB-a za proces akreditacije", istakao je Košarac.

Posebno je značajno, kaže Košarac, što će predstavnici IRB Republike Srpske i Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara od 6. do 8. oktobra učestvovati na sastanku akreditovanih institucija GCF-a u Tbilisiju, gdje će biti otvorene nove mogućnosti za partnerstva i razvojne projekte.

"Naš cilj je snažna, kredibilna i međunarodno prepoznata Investiciono-razvojna banka Republike Srpske - institucija sposobna da privlači značajna sredstva za održivi razvoj, podršku privredi i realizaciju strateških projekata u interesu Republike Srpske", naveo je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa.

On je najavio je da će zbog toga nastaviti da pruža punu podršku IRB-u u procesu akreditacije, kao i u realizaciji aktuelnih i razvoju novih GCF projekata u Srpskoj.

(Srna)

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Staša Košarac

Republika Srpska

Nedeljko Ćorić

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