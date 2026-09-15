Stevandić: Srpsko jedinstvo i kultura ne poznaju nikakve granice

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ocijenio je veoma značajnim što srpsko jedinstvo i kultura ne poznaju nikakve granice, ni državne, ni administrativne.

- Kao sunce koje jednako obasjava sve srpske krajeve. Njega ne interesuju granice, tako ni srpsko jedinstvo neće imati nikakve granice. To je uglavnom tema onih koji misle da je to neka prepreka. Ne. Naša kultura je svemoćna i sveobuhvatna, a jedinstvo isto tako - naglasio je Stevandić.

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On je naveo da je dodatna simoblika što se proslava Dana srpskog jedinstva nastavlja u Beogradu, nakon centralnog obilježavanja u Banjaluci.

- Sinoć smo svi bili zajedno. Već sedam ili osam godina zajedno proslavljamo. Sa minstrom kulture Srbije Nikolom Selakovićem postavljao sam zajednički vijenac na Kajmakčalanu nekoliko godina zaredom - rekao je Stevandić.

On je napomenuo da Republika Srpska i Srbija zajedno obilježavaju i tragične datume srpske istorije, zajedno pate, ali se i zajedno uzdižu.

- Sve što radimo, radimo zajedno i tako će biti i u budućnosti - izjavio je Stevandić novinarima uoči ceremoniije dodjele odlikovanja u Beogradu.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave praznuje se danas, 15. septembra, u Republici Srpskoj i Srbiji, a ustanovljen je u znak njegovanja jedinstva srpskog naroda i nacionalnih simbola, kao i sjećanja na proboj Solunskog fronta.

Praznuje se od 2020. godine, a cilj je prije svega osnaživanje jedinstva između srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj ali i jačanje kulta nacionalne zastave.

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Tokom obilježavanja praznika ističu se srpske trobojke na zgradama državnih, pokrajinskih i lokalnih organa, javnih službi, ali i na privatnim objektima sa ciljem da se pokaže poštovanje prema zastavi kao jednom od najznačajnijih elemenata državnosti.

Centralna manifestacija održana je sinoć u Banjaluci, u prisustvu zvaničnika Srpske i Srbije, kao i Njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija.

(Srna)