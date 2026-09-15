Novi udes u Banjaluci, ogromne gužve

Ogromne gužve formirale su se u naselju Borik u Banjaluci nakon novog udesa koji se dogodio poslije podne.

Nezgoda se dogodila kod kružnog toka u blizini Kampusa, javljaju vozači u grupama za razmjenu informacija u saobraćaju.

Za sada nema informacija da li je neko u ovom udesu povrijeđen.

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Takođe nisu poznati ni svi detalji o ovoj nezgodi.

Vozačima se savjetuje da, koliko je moguće, izbjegavaju ovu dionicu kako ne bi zapeli u gužvi.