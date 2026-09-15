Grb Velikana stiže na kružni tok u Banjaluci

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Kružni tok kod "Škorpiona" u Banjaluci trenutno je u fazi uređenja, a centralna površina priprema se za postavljanje grba Velikana iz Platonove.

Na terenu su već vidljivi obrisi budućeg rješenja, dok su duž ivica postavljene ukrasne sadnice. Radovi su u toku, a uskoro bi ovaj kružni tok trebalo da dobije prepoznatljiv izgled FK Borac.

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