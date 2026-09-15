Manji udes napravio kolaps u banjalučkom naselju

Autor:ATV redakcija
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Velike gužve stvorile su se u banjalučkom naselju Borik nakon manjeg udesa koji se desio jutros prije devet sati.
Do udesa je došlo u Gundulićevoj ulici, a učestvovala su dva vozila mercedes.
Na mjesto događaja izašla je patrola policije.
Zbog sudara su formirane velike kolone vozila u oba smjera.
Prema nezvaničnim informacijama u udesu nema povrijeđenih.
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