Manji udes napravio kolaps u banjalučkom naselju

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Velike gužve stvorile su se u banjalučkom naselju Borik nakon manjeg udesa koji se desio jutros prije devet sati.

Do udesa je došlo u Gundulićevoj ulici, a učestvovala su dva vozila mercedes. Na mjesto događaja izašla je patrola policije. Zbog sudara su formirane velike kolone vozila u oba smjera. Prema nezvaničnim informacijama u udesu nema povrijeđenih.

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