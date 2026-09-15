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Manji udes napravio kolaps u banjalučkom naselju

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15.09.2026 09:10

Komentari:

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Судар у Гундулићевој улици
Foto: ATV

Velike gužve stvorile su se u banjalučkom naselju Borik nakon manjeg udesa koji se desio jutros prije devet sati.

Do udesa je došlo u Gundulićevoj ulici, a učestvovala su dva vozila mercedes.

Na mjesto događaja izašla je patrola policije.

Zbog sudara su formirane velike kolone vozila u oba smjera.

Prema nezvaničnim informacijama u udesu nema povrijeđenih.

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Tagovi :

sudar

udes

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