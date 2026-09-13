Poznato kuda će ići nova obilaznica koja će povezati Čelinac i Banjaluku

Vršilac dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske" Miroslav Janković, objavio je na Instagramu video u kojem je pojasnio kuda će ići trasa buduće saobraćajnice koja će povezati Čelinac sa banjalučkim naseljem Česma i novoizgrađenim mostom preko Vrbasa.

Janković je istakao da navedena dionica obuhvata novoizgrađeni most u banjalučkom naselju Česma, a dalje će ići kroz ulicu Petra Velikog, gd‌je je planirana i kružna raskrsnica.

"Nakon nje, saobraćajnica se nastavlja u kontinuitetu preko nasipa na desnoj obali Vrbanje, zatim preko novog mosta preko rijeke Vrbanje te dalje poljem do ukrštanja sa ulicom Vladislava Skarića", naveo je Janković, dodajući da je ovo još jedna gradska saobraćajnica koja trenutno nema kapacitet da primi sav saobraćaj.

Dalje će ova trasa ići pozadinom parcela neposredno iza industrijske zone Incela, te izlazi na lokaciju između pekare Biser, odnosno spoj sa magistralnim putem M4, Rebrovac, Čelinac, Kotor Varoš, između pekare Biser i Srpske pravoslavne crkve.

"I tu planiramo da uradimo kružnu raskrsnicu. Predstoji nam izrada urbanističko-tehničkih uslova, plana parcelacije, a kako bismo mogli rješavati imovinske odnose, izradu glavnog projekta, i da bismo pristupili građevinskim radovima", kaže on.

Prema njegovim riječima, u najboljem mogućem slučaju, za 12 do 18 mjeseci bi mogli početi sa radovima.

"Finansijska sredstva smo d‌jelimično obezbijedili, a kad dođu radovi, ona će biti potpuno obezbijeđena za izgradnju ovog dijela zaobilaznice. Kada je riječ o kapacitetu zaobilaznice, računska brzina je 80 km/h, sa dvije saobraćajne trake po tri metra i dvije pješačke staze po jedan i po metar", naveo je Janković.

Dodaje da bi ukupna širina saobraćajnica bila devet metara, kao što je u idejnom rješenju.

"Ova trasa je usvojena nakon izrade četiri idejna rješenja i pokazala se kao najpovoljnija, tj. zahtijevala bi najmanje rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, odnosno ne bi se uklanjao nijedan objekata na postojećoj i na novoj dionici", ističe on.