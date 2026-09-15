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Opasna vožnja u Banjaluci: Trotinetom vozio 60 km/h

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15.09.2026 10:56

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Вожња тротинетом
Foto: ALO Online BA

Na snimku koji je dostavio čitalac vidi se automobil koji se ispred njega kreće brzinom od oko 60 kilometara na čas, dok tik uz njega, u istoj saobraćajnoj traci, vozač električnog trotineta vozi čak i brže.

Ovakva vožnja ne samo da je izuzetno opasna, već predstavlja i direktno kršenje saobraćajnih propisa.

Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske, lako lično električno vozilo kao što je električni trotinet ograničava brzina do 25 km/h.

Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja jasno definiše uslove pod kojima se električni trotineti mogu kretati, pri čemu je njihova maksimalna dozvoljena brzina drastično niža od one zabilježene na snimku, a kretanje brzim gradskim saobraćajnicama poput Zapadnog tranzita strogo je ograničeno.

Saobraćajni stručnjaci neprestano upozoravaju da vožnja trotineta pri brzinama od 60 km/h nosi ogroman rizik od nesreća sa fatalnim posljedicama, jer i najmanja neravnina na putu ili naglo kočenje automobila ispred može dovesti do tragedije, prenosi Alo.

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Tagovi :

trotinet

Banjaluka

vožnja

Opasnost

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