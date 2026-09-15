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Ovo se čeka cijelog života: Tri znaka dolaze do para, jedan igra tiket

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15.09.2026 11:55

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Новчанице евра на столу преко којих падају кованице.
Foto: Pexels/Wolfgang Weiser

Planete su se namjestile tako da se tri znaka obogate do 1. oktobra, a jedan bi odmah trebalo da popuni tiket.

Planete su se namjestile tako da se baš tri znaka obogate do 1. oktobra, i to ne na kašičicu. Riječ je o novcu koji se ne potroši za nedjelju dana, već mijenja plan za cijelu jesen. Jedan od ovih horoskopskih znakova ima i dodatni signal, ovo je njegov trenutak za tiket, lutriju ili bingo.

Bik

Biku se vraća novac za koji je već mislio da ga neće vidjeti. U srijedu popodne stiže poziv ili poruka sa vijestima koje će mu popraviti stanje na računu, najvjerovatnije zbog posla završenog još u julu. Sačuvajte račune i papire, trebaće vam da sve prođe čisto. Do kraja mjeseca Bik konačno može malo da odahne i da ne preračunava svaki dinar do sljedeće plate.

Savjet za vas, Bikovi: nemojte odmah ulagati u kola ili renoviranje. Energija je dobra za štednju i jedan mali, pametan potez, recimo zatvaranje stare kartice.

Strijelac

Strijelcu hrabrosti nikad nije manjkalo, a sada treba samo da kaže da. U prvoj polovini oktobra stiže poslovni predlog, dodatni angažman ili honorarni posao sa sumom većom od mjesečne plate. Petak je najjači dan, tada se razgovor pomjera sa kafe na konkretan dogovor.

Nemojte se cjenkati ispod onoga što vrijedite. Strelci iz pristojnosti često spuste cifru, pa se poslje ljute mjesec dana. Tražite punu cijenu, druga strana je već odlučila da pristane.

Vodolija

Rođeni u znaku Vodolije su ovog puta favoriti kosmosa da se obogate do 1. oktobra, i to preko igara na sreću, nasljedstva ili nečega što je neko drugi započeo. Ovih dana otvara se mali prozor u kome se isplati uplatiti tiket, lutriju ili se javiti na nagradnu igru za koju ste skoro zaboravili.

Brojevi koji vam se ponavljaju u životu, datum rođenja djeteta, kućni broj, godina vjenčanja, vrijedni su da završe na papiru. Vodolije rijetko vjeruju u sreću, pa je baš zato i preskaču. Ovaj put nemojte.

Kako da ne propustite svoj trenutak

Najveći problem nije sreća, problem je nepažnja. Poziv se propusti jer se pomisli da je reklama, a ponuda se odbije jer djeluje previše dobro. Otvorite mejlove koje inače brišete, javite se na nepoznate brojeve i pročitajte uslove prije nego što kažete ne.

Sreća za Bika, Strelca i Vodoliju stiže kroz običan kanal, ne kroz fanfare.

(Krstarica)

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