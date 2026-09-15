Logo

Izaberite pravi novčanik: Evo koja boja najviše privlači pare

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
15.09.2026 11:43

Komentari:

0
новчаник новац паре џеп
Foto: Pexel/Ahsanjaya

Po feng šuiju, novčanik nije samo mjesto za pare i kartice. Vjeruje se da može da privuče ili odbije energiju obilja, pa nije svejedno kakav nosite.

Boja novčanika posebno je važna neke nijanse se povezuju sa novcem i blagostanjem, dok se za druge vjeruje da ih tjeraju.

кревет

Zanimljivosti

Neuredni ste ili genije? Poslodavci lude za ovom skrivenom osobinom

Numerologija vam dozvoljava da sami odredite boju novčanika koja privlači novac. Treba samo da saberete sve cifre iz svog datuma rođenja i zbir svedete na jednocifren broj.

Na primjer, ako ste rođeni 4.4.1989. godine: 4 + 4 + 1 + 9 + 8 + 9 = 35 = 3 + 5 = 8.

Račun traje pola minuta, a jednocifren broj koji dobijete jedini je podatak koji vam treba. Nema izuzetaka i nema posebnih pravila za neke datume, sve se svodi na isti postupak sabiranja. Kada jednom izračunate svoj broj, on ostaje isti doživotno, pa se lista ispod čita samo jednom i pamti zauvijek.

Pronađite svoj broj i odgovarajuću nijansu novčanika

1 – bronza, zlato, žuta, narandžasta

2 – bijela, svijetlozelena

3 – plava, ružičasta, ljubičasta

снијег зима

Društvo

Stiže ledena kataklizma: Najavljena najsurovija zima

4 – indigo, siva

5 – crna, nijanse žute, bijele, siva

6 – sve nijanse plave i zelene

7 – lila, indigo, ljubičasta

8 – crna, smaragdnozelena, smeđa

9 – ružičasta, crvena, ljubičasta

Šta ako vam se vaša boja novčanika uopšte ne dopada

Ipak, najvažnije je da li se novčanik vama dopada. Ako, recimo, ne volite da vam cijeli novčanik bude ljubičast, ne morate odmah da ga mijenjate. Dovoljan može biti detalj u toj nijansi – unutrašnjost, pregrada, novčić ili privjesak. Tako ćete ispoštovati boju koja vam odgovara, a novčanik će i dalje biti praktičan za svakodnevnu upotrebu.

Кружни ток код Шкорпиона

Banja Luka

Grb Velikana stiže na kružni tok u Banjaluci

Važno je i da novčanik bude uredan. Po ovom vjerovanju, gomila starih računa, papirića i kartica koje više ne koristite zauzima mjesto novcu koji bi trebalo da dolazi. Zato povremeno izbacite sve što vam više ne treba i ostavite samo ono što zaista koristite.

Ne držite novac zgužvan i razbacan

Čak i kada izaberete boju novčanika koja vam odgovara prema numerologiji, važno je šta u njemu držite. Stari računi, nevažeće kartice i gomila papirića samo zauzimaju prostor.

Prođite kroz pregrade i izbacite sve što vam više ne treba. Novčanice složite ravno, a kartice koje ne koristite nemojte nositi sa sobom. Ako je novčanik toliko pun da jedva možete da ga zatvorite, možda je vrijeme za veći ili jednostavniji model.

Kod izbora nijanse novčanika ne morate da budete bukvalni. Ako vam se, na primjer, preporučuje zelena, a ne volite tu boju, možete izabrati tamniju zelenu, maslinastu ili imati mali detalj u toj nijansi.

вирус Западног Нила

Srbija

Opasan virus hara Srbijom: Više oboljelih u teškom stanju

Na kraju, ideja je prilično jednostavna boja novčanika može da bude dio ove feng šui i numerološke simbolike, ali nema potrebe da kupujete nešto što vam se ne dopada samo zbog jedne boje.

(Krstarica)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

novčanik

Pare

Feng šui

novac

Komentari (0)

Pročitajte više

Вожња тротинетом

Banja Luka

Opasna vožnja u Banjaluci: Trotinetom vozio 60 km/h

1 h

0
Болести мозга косе младе: Алармантно упозорење љекара

Zdravlje

Bolesti mozga kose mlade: Alarmantno upozorenje ljekara

1 h

0
Њива

Gradovi i opštine

Prilika za građane: Grad prodaje zemljište

1 h

0
Огласио се Институт за јавно здравство Српске о опасном вирусу

Zdravlje

Oglasio se Institut za javno zdravstvo Srpske o opasnom virusu

2 h

0

Više iz rubrike

Море је велика слана водена површина која је дио океана и која је најчешће дјелимично окружена копном.

Savjeti

Planirate na more: Imamo više dobrih vijesti za vas

2 h

0
Подесите радијаторе у септембру да би рачуни за струју током зиме били мањи: Ево шта треба урадити

Savjeti

Podesite radijatore u septembru da bi računi za struju tokom zime bili manji: Evo šta treba uraditi

3 h

1
Да ли је бољи ајвар од барених или печених паприка?

Savjeti

Da li je bolji ajvar od barenih ili pečenih paprika?

22 h

1
Кисели купус

Savjeti

Koliko soli ide na 10 litara vode za kupus? Prava mjera za najbolji rasol

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

37

Ministarstvo poslalo oštro upozorenje: Sudija se skinuo u tange pred djevojčicama

12

36

Vučić: Sloboda je najveća vrijednost koju jedan narod može da ima

12

35

Susret mladih na mostu: Obilježavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

12

24

Novi snimak haosa u Banjaluci: Kako je krenula drama na pješačkoj stazi

12

24

Pregazio muškarca automobilom, pa mu ukrao torbicu: Vozom pobjegao u drugi grad

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima