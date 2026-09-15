Izaberite pravi novčanik: Evo koja boja najviše privlači pare

Po feng šuiju, novčanik nije samo mjesto za pare i kartice. Vjeruje se da može da privuče ili odbije energiju obilja, pa nije svejedno kakav nosite.

Boja novčanika posebno je važna neke nijanse se povezuju sa novcem i blagostanjem, dok se za druge vjeruje da ih tjeraju.

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Numerologija vam dozvoljava da sami odredite boju novčanika koja privlači novac. Treba samo da saberete sve cifre iz svog datuma rođenja i zbir svedete na jednocifren broj.

Na primjer, ako ste rođeni 4.4.1989. godine: 4 + 4 + 1 + 9 + 8 + 9 = 35 = 3 + 5 = 8.

Račun traje pola minuta, a jednocifren broj koji dobijete jedini je podatak koji vam treba. Nema izuzetaka i nema posebnih pravila za neke datume, sve se svodi na isti postupak sabiranja. Kada jednom izračunate svoj broj, on ostaje isti doživotno, pa se lista ispod čita samo jednom i pamti zauvijek.

Pronađite svoj broj i odgovarajuću nijansu novčanika

1 – bronza, zlato, žuta, narandžasta

2 – bijela, svijetlozelena

3 – plava, ružičasta, ljubičasta

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4 – indigo, siva

5 – crna, nijanse žute, bijele, siva

6 – sve nijanse plave i zelene

7 – lila, indigo, ljubičasta

8 – crna, smaragdnozelena, smeđa

9 – ružičasta, crvena, ljubičasta

Šta ako vam se vaša boja novčanika uopšte ne dopada

Ipak, najvažnije je da li se novčanik vama dopada. Ako, recimo, ne volite da vam cijeli novčanik bude ljubičast, ne morate odmah da ga mijenjate. Dovoljan može biti detalj u toj nijansi – unutrašnjost, pregrada, novčić ili privjesak. Tako ćete ispoštovati boju koja vam odgovara, a novčanik će i dalje biti praktičan za svakodnevnu upotrebu.

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Važno je i da novčanik bude uredan. Po ovom vjerovanju, gomila starih računa, papirića i kartica koje više ne koristite zauzima mjesto novcu koji bi trebalo da dolazi. Zato povremeno izbacite sve što vam više ne treba i ostavite samo ono što zaista koristite.

Ne držite novac zgužvan i razbacan

Čak i kada izaberete boju novčanika koja vam odgovara prema numerologiji, važno je šta u njemu držite. Stari računi, nevažeće kartice i gomila papirića samo zauzimaju prostor.

Prođite kroz pregrade i izbacite sve što vam više ne treba. Novčanice složite ravno, a kartice koje ne koristite nemojte nositi sa sobom. Ako je novčanik toliko pun da jedva možete da ga zatvorite, možda je vrijeme za veći ili jednostavniji model.

Kod izbora nijanse novčanika ne morate da budete bukvalni. Ako vam se, na primjer, preporučuje zelena, a ne volite tu boju, možete izabrati tamniju zelenu, maslinastu ili imati mali detalj u toj nijansi.

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Na kraju, ideja je prilično jednostavna boja novčanika može da bude dio ove feng šui i numerološke simbolike, ali nema potrebe da kupujete nešto što vam se ne dopada samo zbog jedne boje.

(Krstarica)