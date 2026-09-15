Ministarstvo poslalo oštro upozorenje: Sudija se skinuo u tange pred djevojčicama

Ministarstvo porodice i sporta Republike Srpske hitno se oglasilo i osudilo incident na odbojkaškom turniru u Zavidovićima, gdje se jedan navodni sudija pred djevojčicama skidao u tange.

Odbojkaški klub Banjaluka Volej najavio je podnošenje kaznenih prijava protiv organizatora iz OK Krivaja Zavidovići zbog, kako navode, pretrpljenih trauma i bizarnog skrivenog eksperimenta kojem su njihove igračice bile izložene bez pristanka.

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Kako prenosi "Glas Srpske" ono što je trebalo da bude običan pripremni turnir pretvorilo se, prema riječima ljudi iz banjalučkog kluba, u nešto što je kod mladih sportistkinja izazvao strah, stres a, kod nekih, čak i napade panike.

Iz banjalučkog kluba tvrde da su igračice, među kojima su bile i maloljetnice, bez znanja i pristanka bile uključene u svojevrsni socijalni eksperiment. Organizatori su, zajedno sa grupom Norvežana prisutnih na turniru, osmislili eksperiment koji je uključivao različite režirane situacije. Niko iz klubova nije bio obaviješten, niti je dao pristanak da igračice budu dio takvog scenarija.

"Osjećali smo se kao da smo bili u nekom paralelnom univerzumu. Desilo se nešto što nije smjelo da se dogodi ni na jednom sportskom događaju, bilo gdje. Možete zamisliti kako je bilo igračicama koje imaju 14, 15 ili 16 godina, ali i seniorkama i odraslim ljudima. Jednostavno, niko nije očekivao ništa slično", istakao je za Glas Srpske Draško Madžar, predsjednik UOK Banjaluka Volej.

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Učesnicima su, prema Madžarevim riječima, organizatori predstavili osobe kao sudije iz Norveške, ali se ubrzo ispostavilo da njihovo znanje i iskustvo u odbojci ozbiljno dovode u pitanje takvu tvrdnju.

Suđenje je, kaže, bilo katastrofalno i izazivalo je revolt kod obje ekipe, ali su učesnici pokušavali da sve pripišu lošoj organizaciji i nastave takmičenje.

"Već na drugom poenu shvatili smo da ljudi koji sude nemaju nikakve veze sa odbojkom, a pogotovo da nisu sudije. Međutim, pokušali smo da istrpimo do kraja, i pored katastrofalnog suđenja koje je izazivalo revolt i jedne i druge ekipe. U jednom momentu 'sudija' je krenuo da pada sa stolice, koja je lancem bila vezana za odbojkaški stub, pa smo se uplašili da se lanac nije otkačio i da ga je zaista povrijedio. Bio je krvav, krvava mu je bila majica, lice. Odmah sam skočio da mu pomognem, prvo što sam pokušao da vidim jesu oči, da utvrdim da li je stvarno došlo do povrede. Međutim, nijednog momenta nisam uspio da ih vidim, jer ih je zaklanjao rukom i sve je ukazivalo na to da je povrijeđen", opisao je Madžar dešavanja u Zavidovićima.

Okrvavljeni arbitar se mazao perjem

Uslijedile su, kako kaže, scene koje su prisutne podsjetile na horor filmove.

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"Kasnije se 'sudija' tako krvav mazao perjem. A kao šlag na tortu uslijedio je egzibicionizam, kada se skinuo i djeci i publici pokazivao zadnjicu u 'tangama'. Katastrofa. U dogovoru sa ekipom ORT-a, sve smo prijavili nadležnoj policijskoj upravi u Zavidovićima. Međutim, nećemo se zaustaviti na tome. Zanima nas istina i nekakav vid satisfakcije za djecu. Moj prvi prijedlog i savjet je da svi odemo na psihijatrijski pregled, jer smo doživjeli ogroman šok, pogotovo djeca. Želimo da vidimo koliko je taj događaj uticao na mentalno zdravlje svih nas. O nekim daljim koracima ćemo odlučiti nakon toga, a konsultovaćemo i advokata da vidimo koji su eventualni pravni koraci i protiv koga", istakao je Madžar za "Glas".

Oštro upozorenje Ministarstva

Ministarstvo porodice, omladine i sporta poslalo je oštro upozorenje sportskim radnicima, pogotovo onima koji rade sa djecom, da na sportskom terenu nema mjesta za sociološke eksperimente i neprimjerene sadržaje koji mogu ostaviti dalekosežne posljedice na mlade sportiste.

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"Ministarstvo najoštrije osuđuje dešavanja na turniru u Zavidovićima na kojem su mlade odbojkašice UOK Banjaluka Volej bile izložene neprimjerenim sadržajima, stresu i dešavanjima koja nemaju nikakve veze sa odbojkom niti sa zdravim razumom. Pozivamo organizatore turnira i nadležne sportske saveze da učine sve kako bi odgovorni za ova dešavanja bili adekvatno kažnjeni i da se jasno pošalje poruka da djeca na sportskom terenu treba da uživaju, druže se i igraju odbojku a ne da budu izložena maltretiranju bilo kakve vrste", poručili su iz Ministarstva.

Najavili su da će razgovarati sa predstavnicima UOK Banjaluka Volej i pronaći način da pomogne djevojčicama da prevaziđu stres kojem su bile izložene i nastave da se raduju odbojci.

"Pozivamo sve nadležne institucije da reaguju na ovakve događaje i kazne odgovorne osobe kako više niko ne bi mogao da pomisli da se poigrava sa djecom i zloupotrebljava ih u svrhe bilo kakvih eksperimenata", istakli su iz Ministarstva.