Više sunca, malo kiše: Ovo je prognoza za danas

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti sunčano, uz promjenljivu oblačnost, a samo lokalno je moguća kratkotrajna kiša.

Uveče razvedravanje u svim predjelima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha od 21 stepen na istoku do 26 na zapadu, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u Hercegovini pojačana bura

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SRIJEDA

Hladnije jutro očekuje se u srijedu, 16. septembra, ali će biti vedro. Oko rijeka i po kotlinama biće prolazne magle.

Tokom dana biće pretežno sunčano i prijatno toplo.

Dnevna temperatura vazduha biće od 26 do 31, u višim pred‌jelima od 22 stepena Celzijusova.

ČETVRTAK

U četvrtak, 17. septembra, u prvom dijelu dana biće pretežno vedro, na zapadu oblačnije, dok će sredinom dana doći do postepenog naoblačenja od jugozapada, uz sunčane periode i toplo vrijeme.

Dnevna temperatura vazduha biće od 27 do 32, u višim pred‌jelima od 23 stepena Celzijusova.

PETAK

Osjetno svježije i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom očekuje se u petak, 18. septembra.

Dnevna temperatura vazduha biće od 21 do 27, u višim pred‌jelima od 19 stepeni Celzijusovih.