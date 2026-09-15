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Uhapšen zbog krađe 20 ovaca iz tora

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15.09.2026 09:14

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овце стадо животиње
Foto: Pexel/ Mustafa Akın

R.S. iz Zvornika uhapšen je zbog sumnje da je juče ukrao 20 ovaca iz tora u blizini porodične kuće kod pomenutog grada.

"Nadležnoj policijskoj stanici je istog dana oko 11,00 časova prijavljeno da je nepoznato lice ili više njih tokom noći, iz ograđenog tora u blizini porodične kuće oštećenog na području grada Zvornika, otuđilo oko 20 ovaca", saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

To nije sve jer je policija utvrdila da uhapšeni može dovesti i sa drugim krivičnim djelima.

"Tokom kriminalističke obrade utvrđeno je da se lice R.S. može dovesti u vezu sa dva krivična djela Teška krađa, koja su izvršena tokom 2024. godine", ističe se u saopštenju.

O svemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo.

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Tagovi :

Ovce

Krađa

Zvornik

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