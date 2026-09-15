Automobil sletio sa puta: Tri osobe povrijeđene

Tri osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Tuzli na južnoj magistrali.

- Bila je u ponoć saobraćajna nezgoda i jedno vozilo je učestvovalo. Sletilo je s puta - rečeno je za "Avaz" iz Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona.

Iz policije dodaju da je riječ o laškim tjelesnim povredama.