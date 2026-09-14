Čeka se sudska odluka po optužnici protiv vozača tramvaja: U nesreći poginuo student

Tužilaštvo KS još očekuje sudsku odluku po podignutoj optužnici protiv Adnana Kasapovića, vozača tramvaja koji je 12. februara udario u stajalište kada je smrtno stradao jedan student, a četiri lica povrijeđena.

Optužnica je podignuta zbog teškog krivičnog djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog saobraćaja, te je proslijeđena Kantonalnom sudu u Sarajevu na odlučivanje, saopšteno je iz Kantonalnog tužilaštva.

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U odnosu na navode anonimne prijave i medijske napise o servisiranju magnetnih kočnica, sistemu video-nadzora i marketinške ugovore o zakupu oglasnog prostora u tramvajskim vozilima, nakon sprovedenih provjera i analize dokaza, donesena je naredba o nesprovođenju istrage, jer prijavljena djela nisu krivična djela.

- S obzirom na to da nije uložena pritužba na ovu tužilačku odluku, a budući da je Tužilaštvo svjesno interesa javnosti za ovaj predmet i potrebe da se, u okviru zakonskih mogućnosti, javnosti pruže jasne i potpune informacije o postupanju, javnosti će biti dostupna anonimizovana naredba o nesprovođenju istrage u odnosu na druge provjere obuhvaćene predmetom, kako bi se transparentno predočili razlozi zbog kojih u tom dijelu nisu postojali zakonski uslovi za pokretanje istrage - navode iz ovog tužilaštva.

Iz tužilaštva dodaju da je naredba anonimizovana u dijelu gdje je bilo potrebno primijeniti Zakon o zaštiti ličnih podataka.

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U tramvajskoj nesreći 12. februara poginuo je student iz Brčkog Erdoan Morankić, a među povrijeđenima je i djevojka koja je zadobila teške povrede.

(Srna)