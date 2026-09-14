Englezi pravili haos u banjalučkom hotelu, morala reagovati policija

Banjalučka policija uhapsila je u subotu Engleze T.T.N. i C.C.J. zbog haosa koji su napravili u jednom hotelu u ovom gradu.

Naime, policiji je oko 21.50 časova prijavljeno da dva muškarca, koji su gosti hotela u Banjaluci, narušavaju javni red i mir.

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"Policijski službenici su izašli na lice mjesta, kojom prilikom su zatekli navedena lica koja su se međusobno svađala, a prethodno su uznemiravala druge goste hotela", kažu u Policijskoj upravi Banjaluka.

Kod T.T.N. utvrđeno je prisustvo alkohola od 2,20 g/kg, a kod lica C.C.J. prisustvo od 2,03 g/kg alkohola u organizmu. Tu haos nije stao pa je T.T.N. vrijeđao policajce tokom preduzimanja mjera i radnji, te je istom uručen i prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz člana 8. Zakona o javnom redu i miru.

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O svemu navedenom obaviješten je dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje, kao i Služba za poslove sa strancima – Terenski centar Banjaluka.