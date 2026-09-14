Logo

Englezi pravili haos u banjalučkom hotelu, morala reagovati policija

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
14.09.2026 12:28

Komentari:

0
Енглези правили хаос у бањалучком хотелу, морала реаговати полиција

Banjalučka policija uhapsila je u subotu Engleze T.T.N. i C.C.J. zbog haosa koji su napravili u jednom hotelu u ovom gradu.

Naime, policiji je oko 21.50 časova prijavljeno da dva muškarca, koji su gosti hotela u Banjaluci, narušavaju javni red i mir.

беба

Porodica

Majka sahranila sina jedinca, pa u 54. godini rodila kćerku

"Policijski službenici su izašli na lice mjesta, kojom prilikom su zatekli navedena lica koja su se međusobno svađala, a prethodno su uznemiravala druge goste hotela", kažu u Policijskoj upravi Banjaluka.

Kod T.T.N. utvrđeno je prisustvo alkohola od 2,20 g/kg, a kod lica C.C.J. prisustvo od 2,03 g/kg alkohola u organizmu. Tu haos nije stao pa je T.T.N. vrijeđao policajce tokom preduzimanja mjera i radnji, te je istom uručen i prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz člana 8. Zakona o javnom redu i miru.

Hitna pomoć

Region

Dječak (8) doživio strašnu traumu, gledao baku i djeda kako umiru

O svemu navedenom obaviješten je dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci – Odjeljenje za prekršaje, kao i Služba za poslove sa strancima – Terenski centar Banjaluka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

hapšenje

Banjaluka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Полиција Републике Српске

Hronika

Pijan izazvao udes u Laktašima pa napao policajce

4 h

0
Пронађен засад конопље у Бањалуци

Hronika

Pronađen zasad konoplje u Banjaluci: Osumnjičeni bježao, ali nije daleko odmakao

4 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Teška nesreća u Gradišci, udaren pješak

5 h

0
Акција против илегалне трговине угљем

Hronika

Velika akcija u BiH: Zaplijenjeni bageri i 115.900 KM

5 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

13

Krvavi horor koji izgleda kao dječija emisija: Roditelji ostali zgroženi

16

06

Vojislav Savić: Stanje šoka

16

05

Bošnjačkim aktivistima smeta i pomen srpske žrtve: Žale se Italiji, traže da se Rim ogradi

16

00

Zaplijenjene tablete ekstazija sa likom Gadafija

15

59

Oglasio se Macut nakon zabrane preleta

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima