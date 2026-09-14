Region u suzama: Poginuo mladi fudbaler

Autor:ATV redakcija
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Makedonski fudbaler Daniel Nikolovski, koji je igrao za Hrvatski Vitez Posedarje, izgubio je život u saobraćajnoj nesreći u Makedoniji, kada se automobil kojim je upravljao sudario sa drugim autom.
Nesreća se dogodila u petak uveče, a povrijeđene su još tri osobe, koje su prevezene u bolnici.
Mladi vezista izgubio je život na licu mjesta, Hitna pomoć je odmah došla, ali mogla je samo da konstatuje smrt.
Vitez Posedarje upustio je posljednji pozdrav na društvenim mrežama i emotivnim porukama se oprostio od talentovanog veziste.
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"Juče smo primili tužnu vijest. Teško je riječima opisati bol koju osjećamo. Nosio si naš dres samo 6 mjeseci, a ušao si u naša srca kao da si cijeli život tu. Tvoj zarazni osmijeh, dobrota i poniznost je ono čega ćemo se sjećati kroz život. Izražavamo iskreno saučešće porodici. Tvoj klub", poručili su u objavi hrvatski vitezovi.
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