Ovim znakovima će novčanici uskoro biti puni: Zaboraviće na dugove i probleme

Tri znaka Zodijaka od 20. septembra konačno pune novčanike i prestaju da broje sitniš do prvog. Sunce u Djevici pomjera kockice na finansijskoj tabli i otvara vrata isplatama koje su mjesecima kasnile.

Neko će naplatiti stari dug, neko potpisati ugovor koji je odavno otpisao, a nekome bonus pada s neba bez ikakve najave.

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Period nije čaroban, već prosto pošten. Naplaćuje se sve što ste vukli iz prethodnih mjeseci.

Novčanik prestaje da bude razlog za nervozu pred kraj mjeseca. Ako ste se navikli da odlažete račune za bolje dane, ti dani upravo kucaju na vrata.

Djevica: Stari dugovi se vraćaju vlasniku

Djevica prva osjeća kako joj se pare lijepe za prste, i to bukvalno od ponedjeljka. Neko kome ste pozajmili novac prije godinu dana konačno sjeda i piše vam poruku. Ne morate ga ni juriti, sam dolazi. Uz to, posao iz inostranstva koji je visio u vazduhu dobija zeleno svjetlo.

Djevicama koje rade sa zemljom, nekretninama ili hranom stiže ponuda koju ne mogu da odbiju. Ako ste pred odlukom da prodate stan ili auto, sačekajte do kraja septembra. Cijena će biti veća nego što očekujete. Ne pričajte o iznosima dok se novac ne nađe na računu, jer je zavist najveći neprijatelj ovog perioda.

Ribe: Precizan plan donosi novac na račun

Ribe su mjesecima radile bez aplauza, a sada počinje finansijski preokret. Šef koji je zaboravio na vaše prekovremene sate odjednom se prisjeti i pominje povišicu. Ako ste frilenser, dva klijenta vam stižu u istoj sedmici i traže hitan rad.

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Najvažnije za vas: ne prihvatajte prvu ponudu. Riba koja pregovara u posljednjoj sedmici septembra dobija dvadeset do trideset odsto više nego što je tražila. Ovo je vrijeme da naplatite stare fakture koje su godinama stajale po fiokama. Pošaljite opomene, ne ćutite. Pare se vraćaju onome ko ih pita.

Bik: Rješava dugove jednim potezom

Bik je znak koji od 20. septembra dobija ono na šta je čekao cijelo ljeto. Banka odobrava refinansiranje pod boljim uslovima ili stiže novac sa strane koji pokriva ratu odjednom. Mnogi Bikovi zatvoriće minus na kartici i konačno prestati da plaćaju kamate.

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Bik koji je hrabar da kaže ne lošoj ponudi, dobija bolju za sedam dana. Ne potpisujte ništa naprečac.

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Kako da vam potraje ovaj period finansijske sreće

Ovdje mnogi padnu. Čim pare počnu da se lijepe za prste, prvi instinkt je da se kupi ono što je dugo čekalo. Stanite. Pravilo je jednostavno: prvih sedam dana ne trošite ništa veliko. Ostavite novac da odstoji na računu i posmatrajte ga.

Drugi savjet je da odmah zatvorite najmanji dug, pa tek onda najveći. Psihološki vam treba ta pobjeda.

Treći, koji se najčešće zaboravlja, jeste da odvojite deset odsto u stranu odmah, prije nego što krenete da plaćate račune. Tako imate pune novčanike i onda kada se energija stiša.

(Krstarica)