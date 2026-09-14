Logo

Horor: Ivana se odmarala poslije posla, a onda je izvirio crni rep

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
14.09.2026 07:40

Komentari:

0
клима уређај хлађење и гријање простора
Foto: Pexel/Jakub Zerdzicki

Život podstanarke Ivane u prometnoj beogradskoj ulici pretvorio se u scenu iz horor filma kada je, pokušavajući da se opusti nakon napornog radnog dana, doživjela šok u sopstvenoj dnevnoj sobi.

Tišinu je prekinuo neobičan, tup udarac koji je dolazio direktno iz pravca klima-uređaja.

Kada je krajičkom oka pogledala ka aparatu na zidu, primetila je nešto crno kako sablasno viri kroz plastične rešetke. Prestravljena i u potpunoj neizvjesnosti da li je u pitanju pacov, miš ili čak neki gmizavac, devojka je u panici istrčala u hodnik zgrade i pozvala komšiju u pomoć. Komšija je brzo reagovao i uz pažljiv manevar uspio da izvuče stvorenje napolje.

Ispostavilo se da je riječ o potpuno sasušenom mišu koji se tu zaglavio i uginuo. Dodatna jeza uslijedila je tek kada je angažovani majstor za klime došao da provjeri uređaj, priznajući prestravljenoj djevojci da ovo uopšte nije izolovan slučaj i da beogradski serviseri "svakodnevno izvlače stvari u koje ljudi ne bi povjerovali".

Kako životinje dospijevaju u unutrašnjost klima-uređaja

Neobezbijeđeni otvori u zidu predstavljaju najčešći put od spoljne do unutrašnje jedinice. Taj put vodi kroz rupu kroz koju prolaze bakarne cevi i kablovi. Ukoliko majstori prilikom ugradnje taj otvor ne popune detaljno pur pjenom ili gipsom sa obe strane, glodari imaju otvoren tunel pravo do vaše unutrašnje klime.

Столица-вјежбање

Zdravlje

Da li treba izbjegavati vježbanje tokom menstruacije?

Spoljna jedinica kao utočište služi životinjama tokom hladnijih i kišovitih mjeseci, jer kompresor i kućište pružaju odličan zaklon od vremenskih neprilika. Miševi, ptice, pa čak i slijepi miševi tu rado prave gnijezda, odakle dalje istražuju kućne instalacije.

Crijevo za kondenzat je idealan put za insekte, paukove i manje guštere koji prolaze kroz rebrasto crijevo za odvod vode. Ovo se dešava naročito ukoliko je kraj creva koji visi napolju spušten preblizu tla, visoke trave ili žbunja.

Tanka plastika i široke rešetke na spoljnim uređajima često ostavljaju proreze za ventilaciju bez ikakvih dodatnih zaštitnih mrežica. Glodari koji traže toplotu motora tuda se lako provuku, gdje se usljed rada ventilatora zaglave i uginu, a klima zatim taj neprijatan miris uduvava direktno u stan, prenosi Telegraf.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

miš

klima

Beograd

Komentari (0)

Pročitajte više

Да ли треба избјегавати вјежбање током менструације?

Zdravlje

Da li treba izbjegavati vježbanje tokom menstruacije?

3 h

0
Аутомобил

Auto-moto

Sedam mogućih razloga zašto vaš automobil neće da upali

3 h

0
Зверев поручио мајци: Хвала ти што ниси дозволила да ме болест спута

Tenis

Zverev poručio majci: Hvala ti što nisi dozvolila da me bolest sputa

4 h

0
Majstor, zanatlija

Ekonomija

Programeri više nisu najtraženiji, za ovim majstorima vlada pomama

4 h

0

Više iz rubrike

Хороскоп

Zanimljivosti

Horoskop za 14. septembar: Otkrijte šta vam zvijezde poručuju

4 h

0
Новац, плаћање

Zanimljivosti

Zbog pokušaja pravdanja pred ženom završio na sudu

14 h

0
Дубравка постала хит због потеза на сопственом вјенчању: "Кад од треме заборавиш гдје си"

Zanimljivosti

Dubravka postala hit zbog poteza na sopstvenom vjenčanju: "Kad od treme zaboraviš gdje si"

20 h

0
Жене скупљају смеће и одлажу у пластичну кесу.

Zanimljivosti

Bogatstvo koje svi bacamo: U otpadu se kriju metali vrijedni milijarde dolara

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

21

Teška nesreća u Gradišci, udaren pješak

11

13

Muškarac teško povrijeđen u novom napadu ajkule, plaža zatvorena

11

13

Zbog posljedica požara obustavljen željeznički putnički saobraćaj

11

12

Gdje su nestali? Obilježavanje Dana nestalih i poginulih u Banjaluci

11

07

Vozači, oprez! Mijenjaju se pravila - kazne za prekršaje stižu direktno na granicu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima