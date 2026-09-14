Horor: Ivana se odmarala poslije posla, a onda je izvirio crni rep

Život podstanarke Ivane u prometnoj beogradskoj ulici pretvorio se u scenu iz horor filma kada je, pokušavajući da se opusti nakon napornog radnog dana, doživjela šok u sopstvenoj dnevnoj sobi.

Tišinu je prekinuo neobičan, tup udarac koji je dolazio direktno iz pravca klima-uređaja.

Kada je krajičkom oka pogledala ka aparatu na zidu, primetila je nešto crno kako sablasno viri kroz plastične rešetke. Prestravljena i u potpunoj neizvjesnosti da li je u pitanju pacov, miš ili čak neki gmizavac, devojka je u panici istrčala u hodnik zgrade i pozvala komšiju u pomoć. Komšija je brzo reagovao i uz pažljiv manevar uspio da izvuče stvorenje napolje.

Ispostavilo se da je riječ o potpuno sasušenom mišu koji se tu zaglavio i uginuo. Dodatna jeza uslijedila je tek kada je angažovani majstor za klime došao da provjeri uređaj, priznajući prestravljenoj djevojci da ovo uopšte nije izolovan slučaj i da beogradski serviseri "svakodnevno izvlače stvari u koje ljudi ne bi povjerovali".

Kako životinje dospijevaju u unutrašnjost klima-uređaja

Neobezbijeđeni otvori u zidu predstavljaju najčešći put od spoljne do unutrašnje jedinice. Taj put vodi kroz rupu kroz koju prolaze bakarne cevi i kablovi. Ukoliko majstori prilikom ugradnje taj otvor ne popune detaljno pur pjenom ili gipsom sa obe strane, glodari imaju otvoren tunel pravo do vaše unutrašnje klime.

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Spoljna jedinica kao utočište služi životinjama tokom hladnijih i kišovitih mjeseci, jer kompresor i kućište pružaju odličan zaklon od vremenskih neprilika. Miševi, ptice, pa čak i slijepi miševi tu rado prave gnijezda, odakle dalje istražuju kućne instalacije.

Crijevo za kondenzat je idealan put za insekte, paukove i manje guštere koji prolaze kroz rebrasto crijevo za odvod vode. Ovo se dešava naročito ukoliko je kraj creva koji visi napolju spušten preblizu tla, visoke trave ili žbunja.

Tanka plastika i široke rešetke na spoljnim uređajima često ostavljaju proreze za ventilaciju bez ikakvih dodatnih zaštitnih mrežica. Glodari koji traže toplotu motora tuda se lako provuku, gdje se usljed rada ventilatora zaglave i uginu, a klima zatim taj neprijatan miris uduvava direktno u stan, prenosi Telegraf.rs.